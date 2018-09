Sexto día del mundial de Voleibol: Miguel David, lo mejor por Cuba

Este fue el último día para Cuba en el Mundial de Voleibol masculino que se efectúa en Italia y Bulgaria. Los antillanos se midieron ante el otro elenco caribeño en la llave D, Puerto Rico, a quienes vencieron en cuatro parciales.



Los de la mayor isla vencieron con marcadores de 25 puntos por 15, 22-25, 25-21 y 25-17 en un encuentro donde, según los pronósticos, eran favoritos para imponerse. Este elenco cubano había vencido a los boricuas en par de oportunidades este año y a pesar de los cambios en la nómina puertorriqueña, no se veían como un gran rival para ninguno de los equipos en concurso en este grupo.



El jugador que consiguió el mayor puntaje fue Miguel David Gutiérrez que anotó 31 unidades, le siguió Miguel Ángel López con 19, ambos de los vencedores. Por los perdedores Maurice Torres sobresalió con 15 puntos y lo escoltó Eddie Rivera con 11.



Sin dudas Gutiérrez fue lo mejor por Cuba en este partido, así como lo fue durante todo el evento. El caribeño consiguió un total de 86 puntos en los 5 encuentros que efectuó su equipo y, a falta de una fecha para que culminé la fase de grupos de este torneo, es líder en ese departamento en el torneo, seguido por Torres con 79 y Chuan Jiang de China con 77. Gutiérrez fue el arma fundamental en ataque que empleó Adrián Goide, pasador de su conjunto. Aunque, a pesar de ser el más destacado, hay que mencionar que tuvo un sobreuso en el evento con un total de 176 intentos de remates.

Se debe ser cuidadoso en la cantidad de pases que se le hacen a un jugador por varias cuestiones. Primero, en algún punto de un partido es casi “avisado” el pase y los bloqueadores tienen un trabajo más sencillo en la net. Segundo, mientras más se utiliza a un voleibolista para rematar en un partido, más se cansa para los finales del mismo y cuando se le exige un punto decisivo la fatiga puede ser un gran factor para el éxito. Tercero, por la salud del mismo, un uso desmedido del brazo puede traer afectaciones en el mismo causado por la fatiga.



Comparemos los 176 intentos de remates de Gutiérrez en cinco juegos, con los de Wilfredo León, Fernando Hernández y Yoandy Leal en 9 juegos.





Entre los antillanos también destacan otros hombres entre los mejores hasta el momento en diferentes apartados. Roamy Alonso es el tercer mejor bloqueador del evento en cuanto a promedio por set con 074, pero es el segundo que más puntos a conseguido con 14 igualado con Michael Parkinson de Holanda, solo superado por el belga Simon Van der Voorde que posee 18. El otro jugador estacado es Miguel Ángel López, en su caso en el servicio. Posee 11 puntos, al igual que Ivan Zaytsev de Italia y Mitja Gasparini de Eslovenia, pero por menor promedio de puntos por set es tercero.



De manera general se puede evaluar la actuación de los cubanos como regular. Si bien no consiguieron avanzar a la segunda ronda del torneo, que era el objetivo principal del elenco, no culminaron en el último lugar del grupo y mostraron que poseen talento y si se sigue trabajando, pueden lograr grandes cosas.

El resto de la jornada transcurrió de la siguiente manera:



Holanda venció a Egipto 3-1 con tanteadores de 25-18, 25-21, 21-23 y 25-16. El más destacado por los ganadores fue Wouter Ter Maat con 26 tantos seguido por Michael Parkinson con 12. Por los derrotados Hisham Ewais consiguió 19 tantos saliendo del banco en el segundo set y le siguió Abd Elhalim Mohamed con 9.

Bélgica venció 3-0 a República Dominicana, 25-18,25-13 y 25-17. El mejor belga fue Hendrik Tuerlinckx con 14 seguido por Igor Oskar Grobelny con 13. Por los boricuas Henry Omar Tapya consiguió 8 y después con 6 terminaron José Miguel Cáceres, en un solo set jugado, y Héctor Alexis entrando de cambio en el primer y tercer parcial.

Rusia superó a Camerún 3-0, 25-16, 30-28 y 25-15. Por los ganadores Victor Poletaev alcanzó 13 unidades entrando como cambio en el segundo set y sin salir de nuevo, seguido por Dmitry Volkov y Maxim Mikhaylov con 10. Por los derrotados Yvan Arthur Kody alcanzó 11 y Sem Dolegombay 9 al igual que David Patrick.

Brasil le ganó a Canadá 3-1, 25-22, 19-25, 25-23 y 25-18. Wallace De Souza destacó por los sur con 24 tantos y le siguió Douglas Souza con 15. Por los del norte John Gordon consiguió 18 y Sharone Vernon-Evnas 16.

Polonia derrotó a Irán en 3 sets, 25-21, 25-20 y 25-22. Por los ganadores sobresalieron Michal Kubial con 12 tantos y Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek y Artur Szalpuk con 10.Por los derrotados Amir Ghafour consiguió 17 y le siguieron Milad Ebadipour y Mohammadjavad Manavinezhad con 10.

Argentina venció a Eslovenia 3-2, 25-18, 22-25,27-29, 25-17 y 15-13. Por los americanos Bruno Lima consiguió 18 puntos y le siguió Cristian Poglajen con 16. Por los europeos Mitja Gasparini con 19 sobresalió y lo acompañaron Tine Urnaut y Klemen Cebulj con 16.

Por ultimo Australia venció a Tunes 3-1, 16-25, 25-17, 25-19 y 25-16. Por los ganadores el mejor fue Lincoln Alexander Williams con 24 puntos y le siguió Beau Graham con 13. Por los perdedores destacaron Mohamed Ali y Ali Bongui con 13 unidades.

