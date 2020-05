Shiina ya cuenta con su primera producción discográfica como solista

Shiina ya cuenta con su primera produccin discogrfica como solista

Merengue, salsa y bachata son los géneros que vienen a aderezar un disco mayormente de baladas, el primero de Shiina como intérprete solista en la música cubana. Se trata de un disco hermoso que permite deleitarse con una intérprete y compositora fuerte y madura, acompañada de arreglos musicales hechos a la medida por Andy Rubal. El álbum incluye 10 temas, la mayoría de la autoría de Shiina. El respaldo audiovisual del fonograma comenzó con el videoclip de “Vivir a mi manera”, que formó parte de la campaña del Centro Nacional de Prevención de las ITS y el VIH SIDA.



Un feliz cumpleaños virtual para Joaquín Betancourt



Ayer estuvo de cumpleaños el maestro Joaquín Betancourt, Premio Nacional de la Música 2019. Compositor, arreglista, director de orquesta y productor musical, es un camagüeyano que ha dejado su impronta en esta isla de la música y a cuyo magisterio se deben muchos de nuestros jóvenes talentos. Pero este año, la fiesta fue diferente, los amigos, colegas y admiradores le han construido un cumpleaños virtual, aunque no menos entrañable y cargado de los mejores deseos: que crezca el centenar de fonogramas en su haber y los reconocimientos, que no son pocos. El maestro Joaquín Betancourt es un cubano de esos que enorgullecen al hablar del arte que se hace en Cuba. Gente así merece tener salud y larga vida. ¡Felicidades maestro!



Faílde con tumbao, disco que muestra identidad y evolución



Faílde con tumbao ilustra la amplitud de géneros y estilos que la agrupación propone habitualmente en sus conciertos en vivo, y muestra identidad y evolución, explicó Ethiel Faílde en referencia a la más reciente producción fonográfica de la orquesta que dirige. Se evidencia en el disco la labor de rescate y fomento del patrimonio musical que realiza la agrupación con piezas como Nievecita, de Miguel Faílde, que data de 1883, pero igualmente se refleja el quehacer más actual, con temas concebidos específicamente para el proyecto fonográfico. Grabado en los estudios de la Egrem, Faílde con tumbao cuenta con una selección cuidadosa del repertorio y el sonido logrado con invitados muy especiales como Omara Portuondo, Alejandro Falcón y Andy Montañez.



Compañía Codanza de Holguín trasmite videoarte para permanecer en casa



La compañía de danza contemporánea Codanza de Holguín socializa por estos días el videoarte Quédate en casa, con la finalidad de concientizar a la población de permanecer en los hogares ante la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19. El material audiovisual, creado por el periodista Juan Gabriel Gordín y el realizador Pablo Méndez, acerca a los espectadores a las labores y las rutinas cotidianas que han caracterizado a los cubanos durante las jornadas de cuarentena. Haciendo uso del lenguaje danzario y performático, este colectivo se propuso transmitir al público que los sigue, a través del arte, un mensaje de aliento hoy día. Compartido en diversas plataformas digitales como Facebook y YouTube, este producto se convierte en un atractivo mensaje, con la esencia del colectivo holguinero que refleja su fuerza, vitalidad y destreza.



Otorgan Premio de Poesía La Gaceta de Cuba para Luis Lorente



El Premio de Poesía La Gaceta de Cuba llevó adelante su Vigésimo quinta convocatoria a pesar de la compleja situación epidemiológica generada por la Covid-19, dentro y fuera del territorio nacional. El jurado lo integraron los escritores y editores Norberto Codina, Arturo Arango y Jamila Medina, quienes, por unanimidad, decidieron otorgar el Premio a Oda para la brevedad del año dieciocho, del cardenense Luis Lorente, por la intensidad rítmica y emotiva con que rememora y nos conduce desde otros tiempos de esplendor hasta el baile de los días presentes. Habitualmente, el laureado participa en el Festival de Poesía celebrado cada año en Medellín, Colombia, por la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, que desde su fundación en 1995, auspicia el Premio La Gaceta de Cuba; sin embargo, dadas las circunstancias, ese Festival se llevará a cabo de manera virtual, por lo que el ganador asistirá a la edición del 2021.



Antonio Banderas y Meryl Streep se vuelcan con el Teatro Público neoyorquino



Una larga lista de actores y cantantes, entre ellos Antonio Banderas, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys o Sting, participarán en un evento virtual del Teatro Público de Nueva York el próximo 1 de junio para recaudar fondos para la organización, que promueve a artistas y obras emergentes. La gala, que se podrá ver gratuitamente y será transmitida en la página web de la organización, así como en sus perfiles de YouTube y Facebook, contará también con las actuaciones de destacadas figuras del mundo del espectáculo como Daniel Craig, Glenn Close, Anne Hathaway, John Leguizamo o Sandra Oh.



(Haciendo Radio)