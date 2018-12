Si de la alimentación de los niños se trata, todo transporte es válido





Se estrena diciembre; son cerca de las siete de la mañana y como sucede todos los días, las personas se dirigen hacia las escuelas, el trabajo y otros lugares de la ciudad.



La localidad capitalina de Alamar amanece fría, y la gente camina de prisa para coger el transporte, inmersos en sus pensamientos que de pronto son interrumpidos por el lento pero efectivo transitar de una yunta de bueyes tirada por el campesino Pablo Pérez, quien traslada en un carretón una valiosa carga que no debe sufrir ningún percance.



Se trata de un amplio surtido de vegetales frescos entre los que figuran, según la recolección que se haga, la lechuga, el tomate, la acelga la habichuela, la col, el rábano, el pepino, así como frutas que llegan a tres escuelas primarias de la zona: “Héroes de Nicaragua”, “Elio Llerena” y “Máximo Gómez”.



Por lo inusual de la escena, los curiosos se acercan para ver a los animales, Manchado y Brillante que así se llaman, mientras que el guía los alerta que no se acerquen al de la derecha pues tiene mal carácter, pero sí pueden hacerlo con el otro que es manso.



Este es un recorrido que realiza el productor dos veces a la semana desde la cooperativa “Antero Regalado”, ubicada en la zona 15 de la propia localidad, y los alimentos se comercializan a través de un convenio entre el Ministerio de Educación y la cooperativa.



“Los precios de los productos son muy módicos y de alta calidad, lo que permite dar a los alumnos toda la semana en el almuerzo la cantidad que requieren para estar adecuadamente nutridos”, dijo a Radio Rebelde Obaidis Izquierdo Miranda, directora de la escuela primaria “Elio Llerena”, uno de los centros estudiantiles beneficiados.



Agregó que el suministro sistemático de las verduras constituye la vía idónea para crear buenos hábitos alimenticios en los infantes, que desde edades tempranas acostumbran el paladar a los nuevos sabores, a la vez que hacen más agradable y sana la alimentación en las escuelas.



Pablo está consciente de la importancia que tiene la actividad que realiza a favor de los niños, por eso asiste sin falta los días de entrega en las escuelas junto a sus bueyes que sin quererlo se convierten en partícipes de la buena acción.



Ajeno al interés periodístico el campesino no accede a sostener una conversación por breve que sea, pero sí a que le tomen una foto, suficiente muestra para que se le conozca y sirva de inspiración a otros.



