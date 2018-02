Sí a los aparatos electrónicos, pero con moderación (+Infografía)





Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos como tabletas y computadoras portátiles afectan el sueño si se utilizan antes de ir a descansar en la noche. Consideran los expertos que por un lado, la luz azul emitida por estos dispositivos engaña al cerebro para que piense que debemos permanecer despiertos. Bloquea la producción de melatonina, una hormona esencial para dormir.



Incluso si se es capaz de conciliar el sueño fácilmente después de mirar el teléfono, la luz dificulta las etapas más profundas del ciclo de sueño", afirma Chris Brantner, un entrenador certificado en ciencias del sueño.





Para SleepZoo.com., alrededor del 81 por ciento de las personas usa sus teléfonos una hora antes de acostarse, y el 66 por ciento los emplea dentro de los 30 minutos.



Consideran, además, que la persona promedio recibe sólo un poco más de seis horas de sueño, cuando por el bien de la salud a largo plazo, otras probablemente podrían usar más. Los sistemas eléctricos hacen parte del progreso, pero su utilización debe ser controlada. En pocas palabras sería recomendable desterrar los productos electrónicos de la habitación.



El Instituto del sueño considera que no podemos olvidar que el uso de estos aparatos tanto relacionado con trabajo, como con el ocio, pueden generar altos estados de activación y alerta, y que cuanto más elevada esta sea en los momentos previos a ir a la cama tanto más alterado será nuestro sueño. Por esto es más pernicioso utilizar videojuegos o trabajar hasta tarde, que ver la televisión que es una actividad más pasiva que nos permite desconectar.



Nos rodean por todas partes, a cada instante. Nos ayudan a trabajar, organizarnos, aprender, divertirnos, comunicarnos, y producir información y a desarrollar las incontables actividades que caracterizan a una sociedad moderna.

Los aparatos eléctricos, sin dudas, son uno de los principales motores del progreso en todo el mundo y permiten que el ser humano se libere de infinidad de tareas a menudo fastidiosas, como lavar la ropa y la vajilla, o disfrutar otras actividades innovadoras, como hablar cara a cara con otra persona que se encuentra a miles de kilómetros gracias a la computadora, la cámara web e Internet.



¿Tiene un sueño inquieto? ¿Se levanta con sensación de no haber descansado? ¿Tiene pesadillas, habla en sueños? ¿Tiene cansancio crónico o, en general, sensación de falta de energía y desvitalización? ¿Tiene dolores de cabeza frecuentes y su médico no los atribuye a nada concreto? Si ha contestado afirmativamente a estas preguntas, parte de un test de salud geoambiental, es posible que esté

sufriendo los efectos de la electricidad que circula por su casa o lugar de trabajo, según los expertos de la Fundación para la Salud

Geoambiental (FSG).



Esta es una organización española que impulsa una mejora en la salud de las personas y los lugares que habitan, promueve la investigación sobre las radiaciones naturales y artificiales y sus efectos en los seres vivos.



Según la FSG (www.saludgeoambiental.org), la sobreexposición a radiaciones y campos electromagnéticos puede causar desde cansancio inexplicable hasta graves alteraciones en el sistema inmunológico.



El estar sobreexpuesto a radiaciones naturales y artificiales interfiere con los ritmos biológicos y tiene consecuencias para la salud. “los síntomas pueden ir desde un cansancio inexplicable ydolores de cabeza, pasando por el insomnio o las dificultades de concentración, hasta manifestaciones, como disfunciones en el sistema endocrino, reproductor o inmunológico, derivando en tumores”.-afirman

estudiosos del tema-.



Lo importante, dicen-, es comprender los riesgos de estas radiaciones y adoptar medidas, como estudiar cuáles son los lugares donde más tiempo se pasa (cuarto, puesto de trabajo, cocina) y garantizar que no haya alteraciones electromagnéticas procedentes de accidentes geofísicos o de redes geomagnéticas naturales.



