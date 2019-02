Sí, nada por encima de la independencia Patria



Foto: Tomada de Tiempo21



Las Tunas.- Desde el pasado 6 de febrero y hasta el 25 de este propio mes se realizan en las filiales tuneras de la Unión de Escritores y Artistas De Cuba (Uneac) las asambleas previas al IX Congreso de la organización.



Los encuentros, caracterizados hasta ahora por el intercambio fructífero de la vanguardia artística local en función de la cultura y su defensa, resultan también espacio para manifestar el apoyo de los creadores al Sí en el ya cercano referéndum constitucional del 24 de febrero.



El escritor Carlos Tamayo, presidente del Comité provincial de la Uneac, destacó a Radio Rebelde cómo, en medio de campañas difamatorias y mentiras dispersas por redes sociales, se hace importante entender que unidad y Patria han de ir de la mano en nombre de la independencia de Cuba.



“Las constituciones son reflejo de la evolución histórica de una nación. Nuestro país tiene una vocación democrática que no ha sido valorada por todos los estados del mundo. Esta Carta Magna resulta polémica por el período histórico en que se hace. Pero la defensa de la soberanía y la vocación independentista son las características fundamentales de la cultura cubana, en eso descansan sus pilares. Y ya no podemos volver atrás.



“Ciertamente, tenemos que reconocer que están por ahí los cubanos contra la Isla, que es lo que se conoce como: el contra sí de la nación cubana. Algo que data de la época de la colonia, cuando los españoles lograron que numerosos criollos pasaran a sus filas y defendieran los intereses de la metrópoli e hicieran mucho daño. Esa es la historia y están entre nosotros personas que no la han entendido.



“Qué vileza no votar el Sí y contribuir a que en algún momento alguien pueda hacer determinados cuestionamientos. No debemos olvidar que, como pasó en 1878, existen anexionistas, porque tienen el pensamiento colonizado. Por eso, no podemos cansarnos de explicar la historia de Cuba, cómo se ha defendido a lo largo de tantos años. No nos podemos dar el lujo de titubear en un instante como este.



“La obsesión que existe en los Estados Unidos con la estrella que está en nuestra Bandera es algo que no podemos descuidar. Somos siempre la espina en su garganta. Quien no vote por el Sí no contribuye a la libertad de Cuba. Por encima de la independencia de la Patria, no debe haber nada”.

