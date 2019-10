Siete emisiones postales en octubre

Activo, muy activo estará el décimo mes del año para quienes siguen el acontecer filatélico de Cuba. ¿La razón? la Administración Postal de la mayor de las Antillas pondrá a circular siete emisiones que estamos seguros motivarán a los coleccionistas de diversas latitudes.



Temáticas principales como: fauna, personalidades destacadas, gastronomía, así como efemérides relevantes se cuentan entre las propuestas; a ellas pudieran sumarse muchas otras en dependencia de las imágenes representadas en los sellos, hojas bloques y formatos especiales.







Las emisiones que se realizarán son: Murciélagos de Cuba; 150 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi; Animales de corral; América UPAEP*. Comidas tradicionales; Aniversario 60 de fundación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Aniversario 60 de la muerte del Comandante Camilo Cienfuegos; y Fauna salvaje.



Cada emisión, como es usual, estará acompañada de su correspondiente sobre de primer día.



Precisamos, asimismo, tres términos propios del lenguaje filatélico. Se llama hoja bloque al conjunto formado por uno o varios sellos conmemorativos o temáticos impresos juntos en una pequeña hoja por lo general con grandes márgenes en los que suele aparecer el motivo de la emisión. Casi siempre, sus sellos tienen un valor facial más alto que el de los sellos de una emisión.



En no pocas ocasiones constituyen un complemento de la emisión de sellos realizada por el mismo motivo. Aunque se pueden utilizar para franquear la correspondencia casi siempre sirven para fines filatélicos, es decir, para coleccionar.



En cuanto a Formato especial es una hoja, por lo general de papel, de menor tamaño que una hoja y mayor que una hoja bloque en la que se imprimen los sellos. En sus bordes aparecen leyendas o inscripciones referidas a la emisión. En algunos países se le denomina minipliego.



Por otra parte, llamamos sobre de primer día a aquel ilustrado con un diseño especial alusivo en el que se colocan los sellos de una emisión los que se cancelan o matasellan con un matasello o cuño especial con la fecha del primer día de circulación. Se conocen internacionalmente como F.D.C. (First Day Cover) o F.D.O.I. (First Day Of Issue, es decir, Primer día de emisión).



*Upaep: Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Cuba es miembro de dicha organización que anualmente pone a circular una emisión de tema común.

