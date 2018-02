Siete mil años de historia (+Fotos)





Quizás, muchos no crean conocer las obras de arte perdidas en Irak, bajo los bombardeos del invasor yanqui. Tal vez piensen que ignoran realmente, cuánto valor artístico patrimonial del mundo, quedó convertido en cenizas. Pero no es así.



Hablemos de Babilonia (en lengua acadia significa, “puerta de Dios”), capital del imperio babilónico durante los milenios II y I, antes de Cristo. Situada junto al río Éufrates, a 90 km al sur de Bagdad, devino ciudad de mayor importancia en la antigüedad, por sus valiosas ruinas de cúpulas y mezquitas, todavía motivo de estudios.



Y, ¿quién no ha escuchado alguna vez hablar de los Jardines de Babilonia?







Hasta poco antes de aquella invasión, en un entramado de palacios y fortificaciones, se mantenían con protección estatal los cimientos de los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo que Nabucodonosor II construyó para su esposa.



Cerca estaba también la puerta de Istar, decorada con toros y dragones en ladrillo esmaltado, y que era atravesada por el camino procesional, ruta seguida por los líderes religiosos y políticos, durante las ceremonias del festival del Año Nuevo.



Otras nueve puertas importantes atravesaban las grandes murallas de la ciudad, a partir de las cuáles se llegaba a los principales asentamientos de Babilonia, aquellos que inspiraron los mágicos ensueños, tejidos en narraciones de Las mil una noches.







Expertos aseguran, que el museo de Tikrit (ciudad natal de Saddam Hussein, al norte de Irak), así como el de Mosul, y un palacio de Bagdad que contenía una colección de piezas de valor incalculable, heredadas de la época monárquica, desaparecieron bajo escombros.



También se teme por la situación en Basora (sur) y de Najaf y Kerbala, dos ciudades santas para los chiítas.



Siete mil años de historia yacen sepultados, y las posibles riquezas de aquella antigua civilización, incólume tras los bombardeos, fueron saqueadas por los depredadores.



Todavía atónita ante el desastre, la UNESCO aceleró la investigación del daño de este incalculable patrimonio, pese a las recomendaciones que transmitieron a tiempo a la administración de Washington, para que se salvaguardaran esos puntos históricos de la humanidad.



Tras la difícil tarea de reencontrar, destruidos los inventarios, comenzó entonces la otra gran batalla de rescate para impedir que salieran de Irak esas piezas patrimoniales.



Solo queda una reflexión ante tal barbarie: Si los invasores yanquis no respetaron el valor de las vidas... ¿cómo esperar que lo hicieran con todo lo demás?













