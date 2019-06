Siguen poniendo en duda versión de Estados Unidos sobre supuestos ataques de Irán a barcos petroleros

Siguen poniendo en duda versin de Estados Unidos sobre supuestos ataques de Irn a barcos petroleros

2019-06-15 13:26:26 / web@radiorebelde.icrt.cu





Políticos del Reino Unido y Alemania advirtieron que un video publicado por la marina de guerra de Estados Unidos no es una prueba sustancial de que Irán estuvo detrás de los recientes ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán, como aseguraron el presidente, Donald Trump, y otros altos funcionarios de su administración.



El Pentágono publicó ayer imágenes borrosas que, supuestamente, muestran al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní retirando lo que sería un dispositivo sin explotar del costado de uno de los dos barcos atacados el jueves, tras socorrer al navío.



Las autoridades estadounidenses consideran que la grabación es una prueba de que a que la república islámica intentó eliminar en el lugar de los hechos lo que consideran una evidencia de la implicación de Teherán en el accidente.



Irán negó la acusación, mientras otros países, incluyendo potencias occidentales, han sido cautelosos ante el apresuramiento de la Casa Blanca a la hora de culpar a los iraníes, utilizando como prueba un video de bajísima calidad.







El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, subrayó este sábado que puede entender lo que muestra la grabación, pero no es suficiente para él a la hora de hacer una evaluación final.



En una conversación con periodistas en Noruega, Maas remarcó que continúa siendo escéptico sobre el referido video.



En el Reino Unido, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, advirtió también este sábado al gobierno de su país que no incremente la tensión con Irán, porque no hay pruebas creíbles de la implicación de la República Islámica en el ataque contra dos petroleros en el Golfo de Omán.



Corbyn respondió así a un comunicado del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, según el cual es casi una certeza de que una sección de las Fuerzas Armadas iraníes atacó a los dos petroleros el pasado 13 de junio.



El líder del Partido Laborista previno que, sin pruebas creíbles, la retórica del gobierno del Reino Unidos solo incrementa el riesgo de una guerra, al alimentar una escalara militar que comenzó con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.







Varios analistas coinciden en que el incidente es de falsa bandera, una provocación para que Estados Unidos intensifique sus presiones económicas y diplomáticas sobre la nación persa, acusándola de atentar contra la libre navegación en la zona, provocar allí una escalada de tensión inaceptable y minar al mercado petrolero mundial, como afirmó el secretario de estado, Mike Pompeo.



En el propio Irán, el especialista en economía, política y energética y docente de la Universidad Al Juarismi, Sey-yed Saeed Mirto-rabi Hosseini, llamó la atención acerca de que el incidente con los dos petroleros ocurrió en plena visita del primer ministro de Japón al país persa.



Para Mirtobari Bo tendría sentido que el autor del sabotaje hubiera sido la propia República Islámica, porque no la benéfica ni económica ni políticamente, además de que no está en una escalada y se ha mostrado dispuesta a limar asperezas y reducir la tensión en el Golfo Arábigo-Pérsico.



El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladímir Fitin, coincide con el analista iraní en que el incidente de ninguna manera beneficia a la nación persa, y por eso no es de extrañar que la versión de Estados Unidos culpando a Teherán suscite tantas dudas.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor