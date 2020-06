Sillas vacías en el mitin de campaña de Trump 2020-06-22 06:18:19 / web@radiorebelde.icrt.cu / Ana Teresa Badía Valdés

El presidente estadounidense Donald Trump retomó los mítines de campaña el sábado por la noche en Tusla, Oklahoma.



Hasta su director de campaña, Brad Parscale, admitió que las cifras de asistencia estuvieron por debajo de lo que se esperaba.



El primer acto de Trump desde que se interrumpió la campaña por la pandemia del nuevo coronavirus en marzo avivó polémicas en medio del temor por las consecuencias de salud al reunir a personas provenientes de varios estados de la nación.



Cuando el lunes pasado el mandatario había escrito en su cuenta de la red social Twitter que "cerca de un millón" de personas habían solicitado entradas, parecía que aquello sería un éxito. Datos más realistas divulgados por representantes de su campaña hablaban de al menos 19.000 personas en el interior del recinto, y 40.000 fuera. De estas últimas, ninguna llegó. Y dentro, solo se reunieron unos 6.200 participantes, según datos del Departamento de Bomberos de Tulsa, perteneciente a un estado conservador calificado como pro-Trump.



Lo que dijo Trump y lo que no





El mandatario llamó a los estadounidenses a acudir a las urnas el 3 de noviembre para asegurarle un segundo mandato por cuatro años más.



Consideró además que las pruebas de detección de la Covid-19 son "un arma de doble filo" porque "cuando uno practica ese volumen de tests, se encuentra a más gente, se encuentran más casos. Así que he dicho que frenen las pruebas de detección", dijo contradiciendo toda lógica médica.



Inicialmente el acto estaba programado para el viernes, precisamente el día en que se conmemora el fin de la esclavitud en aquel país, en medio de grandes manifestaciones antirracistas. Incluso hasta poco antes de empezar el mitin, unos 1.000 manifestantes marcharon hacia el lugar de la cita enarbolando consignas contra Trump y el racismo.



El presidente no hizo referencia a los disturbios raciales, ni al cese de Geoffrey Berman, el fiscal que investiga a su aliado, Rudy Giuliani, en Nueva York.

Para colmar las tensiones, unas horas antes del inicio de su llegada a Tusla, seis miembros del equipo de campaña resultaron positivos en una prueba de la Covid-19.



Leyendo el The New York Times



Según declararon al paradigmático The New York Times, consejeros y aliados de la Casa Blanca, el comportamiento de Trump daña sus perspectivas de reelegirse y no parece muy capaz -ni dispuesto- a enmendarse.



Contaron también que hace poco, en una reunión con asesores, el presidente estadounidense se impacientó cuando le alertaron que iba por la ruta de la derrota en noviembre si continuaba con su proceder público y en Twitter.



En igual línea de pensamiento, varios republicanos en Washington estiman que Trump no podrá reelegirse mientras permanezca “detrás del escritorio”.



Más del contexto

Fue el primer mitin presidencial luego de 110 días del nuevo coronavirus.

"Es la mayor suscripción de entradas a un mitin de todos los tiempos. El sábado va a ser increíble", había declarado ingenuamente el jefe de campaña de Trump, Brad Parscale, en Twitter, seis días antes.

En todas las encuestas de las últimas tres semanas, luego de las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco, en Minneapolis, Trump va entre 8 y 14 puntos por detrás del aspirante demócrata, Joe Biden. No obstante, el mandatario sigue sin perder popularidad entre muchos de sus fieles y su índice de popularidad ronda el 41,5%, que si bien es una cifra baja, no está en la mínima, según datos divulgados por la web FiveThirtyEight.