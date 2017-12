Sin definirse los pareos de semifinales de la Serie Nacional

Los duelos de semifinales en la 57 Serie Nacional de béisbol, siguen sin definirse luego del triunfo este sábado de Granma ante Pinar, y el revés de Industriales ante Artemisa.



Los campeones granmenses completaron la barrida en los cuatro choques ante Pinar, que perdió sus últimos once juegos para terminar en sexto lugar.



Por su parte, Industriales cayó por segundo día consecutivo ante Artemisa, esta vez por la vía del nock out en siete entradas, y sigue sin asegurar la tercera plaza en la tabla final de la segunda ronda.



Los llamados "Cazadores" fabricaron once anotaciones entre el séptimo y octavo inning, para dejar al campo a los azules.



Con esta victoria, los artemiseños finalizan quintos, y registran su mejor actuación, en su breve experiencia en Series Nacionales.



Industriales con 51 y 38 enfrentará el lunes al primer lugar, Matanzas, para concluir su calendario, en tanto los monarcas granmenses iniciarán una serie de cuatro partidos ante Artemisa, jugándose los dos primeros este domingo.



Industriales necesita vencer a Matanzas, o que pierda un juego Granma, para quedarse con el tercer lugar, si por el contrario, Industriales cae y Granma los gana todos, conquistarían estos últimos el tercer escaño.



Hasta la fecha solo están definidas las posiciones, como primero y segundo, respectivamente, para Matanzas y Las Tunas.



Las Tunas cerró con 59 - 31 su faena en la Serie, Pinar con 41-49.

