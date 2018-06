Sin pruebas versión estadounidense de ataques sónicos a China y Cuba

Hua Chunying, vocera china: No hemos hallado causas o pistas que llevaran a la situación mencionada por Estados Unidos. Foto: Reuters.



China reafirmó este jueves que sus investigaciones oficiales no hallaron ninguna evidencia sobre los presuntos problemas de salud presentados por diplomáticos de Estados Unidos que laboran en el país, publica este viernes el periódico Granma.



Así lo dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación asiática, Hua Chunying, quien recordó que desde el primer reporte sobre la misteriosa afección sónica se desarrollaron estudios y presentaron las conclusiones a las autoridades norteamericanas.



Según Prensa Latina la portavoz añadió que aunque Washington no informó sobre nuevos casos, Beijing está lista para indagar a profundidad sobre el asunto y mantener la comunicación bilateral al respecto.



De esta manera, la representante china responde a reportes circulados el pasado miércoles acerca de la evacuación de dos funcionarios estadounidenses que trabajan en el consulado de la ciudad sureña de Guangzhou.



Estos casos siguen a un primero que sintió “sensaciones de sonido y presión inusuales”. Según el secretario de Estado, Mike Pompeo, el empleado gubernamental tiene indicaciones médicas “muy similares” y “completamente consistentes” con las experimentadas por diplomáticos estadounidenses que laboraban en La Habana.



Indica el diario Granma en su versión digital que el pasado 5 de junio Pompeo, cuyo gobierno afirma que no se ha podido establecer la naturaleza precisa de los daños sufridos por las personas afectadas, anunció la creación de un grupo especial denominado Fuerza de Tarea para coordinar el tema de los incidentes de salud, que según él fueron reportados.



En tanto el rotativo norteamericano The New York Times, la agencia American Press, y la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, han reportado un número indeterminado de diplomáticos estadounidenses supuestamente afectados en China, país que junto a autoridades relevantes llevó a cabo una investigación y ofreció reportes a Estados Unidos, agregando que “no hemos encontrado la causa o los indicios que conducirían a la situación mencionada”.



Lo anterior confirma la naturaleza inexplicable de los incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en Cuba y en China.



