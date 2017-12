Sin renunciar a su soberanía, Cuba avanza en el fomento de la inversión extranjera (+Audio)





A pesar de que el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba persiste como principal obstáculo; constituye una de las prioridades del Gobierno y Estado cubanos potenciar y diversificar la inversión extranjera en aras del desarrollo socioeconómico del país.



No obstante a las limitaciones e impedimentos, se han dado discretos pasos en ese sentido según declaro Deborah Rivas, directora de inversión extranjera en el ministerio de comercio exterior e inversión extranjera.



Deborah Rivas precisó que en la actualidad se ha logrado de cierta manera que algunos empresarios se identifiquen con propósitos inversionistas vinculados con sectores vitales para el progreso de la nación, pero la cartera de oportunidades de negocios aun carece de proyectos que correspondan con los programas integrales y con los ejes estratégicos indispensables para el crecimiento y el progreso de la economía de la isla.







Ya hoy si se ha logrado que en algunos de los sectores priorizados se identifiquen por los empresarios proyectos a desarrollar con capital extranjero, ratificó la representante del ministerio de comercio exterior e inversión extranjera.



En encuentro sostenido durante el trabajo en comisiones del Parlamento cubano en su última sesión del 2017, Rivas informó que están en fase de negociación unos 80 planes con posibilidades reales de concretarse en el 2018, los que se valoran en un monto superior a los 900 millones de dólares. Algunos diputados intervinieron y abogaron por la necesidad de no dilatar las decisiones sobre la aprobación o no de determinados planes.



Al respecto Giraldo Martin de la provincia de Matanzas se refirió a la demora que en ocasiones existe en la toma de acuerdos, reclamó que el proceso inicial de aprobación por el ministerio de comercio exterior e inversión extrajera sea variable de acuerdo con la complejidad del proyecto para que así los de menos monto y más sencillez, no tengan que esperar tanto tiempo para su aprobación.







Aunque es primordial para el país crecer en compañía del capital foráneo, destacó la directora de inversiones del ministerio de comercio exterior e inversión extranjera que para lograr tal propósito jamás se renunciará a la soberanía nacional, ni a la preservación del patrimonio ni a la protección del medio ambiente.



Regla Martínez Echeverría diputada por la provincia de Guantánamo exaltó el respeto en la Ley de inversión extranjera por dichas conquistas y cómo al pueblo le tiene que quedar bien claro, que jamás esos recursos se van a dilapidar, a vender ni a perder, a pesar de los vínculos con los empresarios capitalistas.



Durante el 2017, Cuba incluyó en la cartera de negocios del ministerio de comercio exterior e inversión extranjera, más de 450 proyectos inversionistas a desarrollar con capital foráneo por un monto de 10 mil 700 millones de dólares, sin dudas, se avanza por buen camino en pos del bienestar económico y social de la nación.



