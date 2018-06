Sismo de magnitud 5.6 sacude a varias regiones de Guatemala

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió varias regiones de Guatemala la madrugada de este lunes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), reportó Telesur. El epicentro del sismo se localizó a cinco kilómetros del municipio de Guanagazapa, en la región sur-central del país, y a una profundad de casi 100 kilómetros y no se reportó ninguna alerta de tsunami. Según los informes preliminares, el sismo de magnitud de 5,6 se sintió en varios departamentos de Guatemala y también en El Salvador, y hasta el momento se desconocen posibles víctimas o daños materiales en la nación. Por otro lado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala informó que fue suspendida definitivamente la búsqueda de cadáveres en las comunidades San Miguel Los Lotes y El Rodeo, municipio de Escuintla, ambos devastados por la erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio. Además, las autoridades decidieron declarar como inhabitables y de alto riesgo las dos comunidades en las que la erupción del volcán Fuego dejó al menos 110 muertos y 197 desaparecidos. Pese a que han pasado dos semanas desde la potente erupción del volcán Fuego, la víspera continúa registrando actividad y generando entre cuatro y cinco explosiones débiles por hora con una columna de ceniza de 4 mil 700 metros de altura.



Continúa en Francia cancelación de trenes por huelga ferroviaria



El tráfico de trenes continúa hoy afectado en Francia a raíz de la huelga de los trabajadores del sector contra la reforma impulsada por el gobierno, que ya recibió el visto bueno parlamentario para su implementación. De acuerdo con las previsiones de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, solo circularán la mitad de los trenes inter-ciudad, tres de cada cinco regionales, tres de cada cuatro trenes de gran velocidad y dos de cada tres trenes de la región parisina. Para la jornada de este lunes las cancelaciones son ligeramente inferiores a las registradas en días y semanas anteriores, pues se tomaron medidas para facilitar el transporte de los más de 750 mil jóvenes que deberán someterse al examen nacional del bachillerato. En consecuencia, estará activo un dispositivo de refuerzo de trenes con el fin de permitir el traslado de los estudiantes a las sedes de las pruebas. De cuanto al tráfico internacional, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles anunció que habrá como promedio cuatro de cada cinco conexiones. La huelga de hoy se inserta en el llamado sindical a hacer paro dos días de cada cinco, desde el 3 de abril hasta finales de junio, lo que significa un total de 36 jornadas de perturbaciones en el tráfico. El movimiento rechaza principalmente tres cuestiones de la reforma impulsada por el gobierno: la apertura a la competencia del sector ferroviario, la reorganización de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, y el fin del estatus de trabajador ferroviario, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales.



Bombardean cazas de EEUU posición del Ejército sirio en Deir Ezzor



Aviones de la llamada coalición internacional liderada por Estaos Unido bombardearon una posición militar del ejército sirio en la provincia oriental de Deir Ezzor. Los aviones de la coalición estadounidense bombardearon una de nuestras posiciones militares en la ciudad de Al-Harra, al sureste de Abu Kamal, según informó una fuente militar, recogido por la agencia local de noticias SANA. De igual modo, precisó que el ataque provocó el surgimiento de una serie de muertos y heridos en Abu Kamal, sita en la provincia oriental de Deir Ezzor y cerca de la frontera siria con Irak, donde el Ejército sirio la liberó en 2017 y sigue avanzando. Por su parte, una fuente de las fuerzas progubernamentales locales ha afirmado a la agencia británica de noticias Reuters que el bombardeo “probablemente” se ha llevado a cabo por aviones no tripulados (drones) estadounidenses. El asalto golpeaó a las facciones iraquíes entre Abu Kamal y la región desértica de Al-Tanf (sur de Siria), así como a las posiciones militares sirias. No se trata de la primera vez que la coalición agrede al Ejército sirio y sus aliados en Deir Ezzor, donde operan las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) respaldadas por el Occidente.



Lanzan Japón y Estados Unidos nuevas amenazas y exigencias contra la RPDC



El Ministro japonés de Asuntos Exteriores, Taro Kono, aseguró que los acuerdos suscritos entre Washington y Pyongyang, solo tendrán lugar si la República Popular y Democrática de Corea avanza en la eliminación de su arsenal nuclear. Kono aseguró este domingo que Estados Unidos presentó a Corea del Norte 47 puntos para proceder a la desnuclearización de la península coreana, reporta Telesur. El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, aseveró que Washington solicita una desnuclearización completa y que esto comprende la eliminación completa, verificable e irreversible de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva que existan en Corea del Norte. Kim y Trump celebraron una cumbre el pasado día 12 en Singapur, donde acordaron entablar nuevos acuerdos y relaciones que culminen en la desnuclearización de Corea del norte y en el cese de los ejercicios militares de las fuerzas estadounidenses en la península.



Nuevamente tema Puerto Rico se debate en Comité de la ONU para la Descolonización



El reclamo por la independencia de Puerto Rico llega este lunes a la ONU, que analizará en el Comité de Descolonización la situación de ese territorio sometido aún al dominio colonial de Estados Unidos. Así expone el proyecto de resolución presentado por Cuba en esa instancia, que reafirma el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, destaca Prensa Latina. También reitera el carácter latinoamericano y caribeño de ese territorio, con su propia e inconfundible identidad nacional, y exhorta al Gobierno estadounidense a impulsar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer su derecho a la autodeterminación, la independencia y la toma de decisiones. El proyecto de resolución muestra preocupación por la medida del Congreso norteamericano de imponer una Junta de Supervisión Financiera a Puerto Rico para ejercer plenos poderes sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos en asuntos fiscales, económicos y presupuestarios.



