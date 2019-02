Situada Cuba en el Grupo C del Premier 12

2019-02-14 14:26:24 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cuba quedó emparejada en el grupo C del Torneo Premier 12 de Béisbol, junto a Corea del Sur, Australia y Canadá, tras el sorteo realizado en la ciudad mexicana de Guadalajara. Esa llave tendrá su sede en el estadio Gocheo Sky Dome, de Seúl, en Corea del Sur, como parte de una justa universal que acontecerá del 2 al 17 de noviembre. La fase eliminatoria se jugará además en México y Taipei de China, dejando la Súper Ronda y la final a cargo de la Liga de Béisbol Profesional de Japón en los parques ZOZO Marine Stadium, de la ciudad de Chiba, y en el Tokyo Dome. La Confederación Mundial de Béisbol-Softbol ratificó que las selecciones mejor ubicadas por Asia y América obtendrán un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además presentó el trofeo que recibirá el equipo campeón.En el grupo A quedaron: Estados Unidos, Holanda, República Dominicana y México y en el B:Japón, Venezuela, Puerto Rico y Taipei de China.



Lideran La Habana, Sancti Spiritus, Granma y Matanzas Campeonato Nacional de Béisbol 15-16 años



La Habana, Sancti Spíritus y Granma lideran las llaves A, C y D respectivamente, con balance de 12-3. Matanzas es el otro líder de grupo con 10-5. En el apartado A, La Habana ratificó su favoritismo al pasarle la escoba como local a la Isla de la Juventud. Pinar del Río le ganó 2-1 a Artemisa y ocupa el segundo lugar con 8-7. Artemiseños y pineros cierran la tabla con 5-10. Matanzas venció 2-1 a Villa Clara para mantenerse al frente de la zona B. Cienfuegos le ganó dos de tres juegos a Mayabeque y es el segundo en la tabla con 9-6. Los villaclareños persiguen bien de cerca a los sureños con 8-7. Mayabeque solo ha conseguido tres victorias en la justa. Sancti Spíritus mantiene un excelente trabajo en las categorías inferiores. Derrotó en dos ocasiones a Camagüey y lidera con holgura la llave C. Ciego de Ávila hizo lo mismo ante Las Tunas y ambos están empatados en segundo lugar con 7-8. Los agramontinos cierran el apartado con 4-11. Granma no tuvo misericordia con el pitcheo guantanamero y le fabricó 51 carreras en tres partidos con 46 indiscutibles para ratificarse como el mejor de la zona D. Santiago de Cuba derrotó par de veces en tres desafíos a Holguín y acecha al líder con balance de 10-5. Holguineros (6-9) y guantanameros (2-13) están prácticamente eliminados.



Abiertas incripciones para la media maratón de Varadero



Según un reciente anuncio de la Federación Cubana de Atletismo (FCA), principal responsable de la Segunda Media Maratón de Varadero, todos los cubanos interesados en participar pueden pasar a oficializar sus nombres entre el lunes 18 y el viernes 22. Para el trámite están abiertas las puertas de la propia Federación, situada en calle 6 número 109 entre Calzada y Quinta, en el Vedado capitalino, pero también se pueden acercar a las oficinas del proyecto Marahabana en cada provincia del país. La cita, organizada también por el promotor de carrera Travel Service de Fernando Pineda, volverá a tener su arrancada frente al hotel Meliá Varadero y meta en el céntrico Parque Hicacos, conocido antes como el de las Ocho Mil Taquillas. En la primera edición participaron casi 500 corredores, una cifra que se espera superar esta vez, cuando también se contará con estrellas de algunas naciones africanas como Kenia y Etiopía.



Se encuentra en El Salvador selección cubana de béisbol



La selección cubana de béisbol que enfrentará a un Todos Estrellas de la liga semiprofesional de El Salvador se encuentra en El Salvador donde hoy realizarán sus prácticas iniciales. «El equipo está en buena forma física y con buen ánimo», aseguró el timonel del conjunto caribeño, Eduardo Paret, quien llevó a Villa Clara a la final del campeonato cubano en su debut como mánager. Considerado el torpedero más integral en la historia del béisbol en Cuba, Pared viene al frente de una selección que combina la veteranía de leyendas como Frederich Cepeda y Danel Castro, con el talento de jóvenes prospectos. Los cubanos se enfrentarán a un equipo dirigido por el nicaragüense José Luis Abellán, integrado por jugadores de varias nacionalidades que disputan el breve, pero intenso campeonato salvadoreño. En el combinado salvadoreño destaca el venezolano Wilmer Alvarado, líder en jonrones e impulsadas con el campeón local Santa Tecla, y varios jugadores que pasaron por varias sucursales de desarrollo de las Grandes Ligas estadounidenses. Este tope amistoso tendrá compromisos los días 15, 16 y 17 de febrero, en el estadio Saturnino Bengoa de San Salvador.



Comienza el domingo Torneo Internacional de Lucha Granma-Cerro Pelado en la Ciudad Deportiva



Mucha acción sobre los colchones habrá desde el próximo día 17 en esta capital con la edición 52 del Torneo Internacional de lucha Granma-Cerro Pelado, con sede en el coliseo de la Ciudad Deportiva hasta el día 22 del actual mes. Como sucedió el pasado año, en las dos primeras jornadas competitivas de esa tradicional cita del deporte de los tacles y desbalances, los combates serán en el estilo grecorromano en las divisiones de 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 y 130 kilogramos. Con anterioridad, el sábado 16 se realizará la inscripción definitiva en cada una de las 10 categorías; así como la clínica de arbitraje y el congresillo técnico. Manuel Rodríguez, metodólogo de la comisión nacional de lucha, declaró a la ACN que en definitiva serán 10 los países representados en el certamen, incluido Cuba que podrá participar con 2 ó 3 gladiadores en cada una de las divisiones.



Venció Real Madrid al Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol



El Real Madrid venció dos goles por uno al Ajax de Amsterdam, en el comienzo de los octavos de final de la Liga de Campeones, competición donde defiende su condición de campeón. El club representativo de la capital española salió el defensa de su corona con el galés Gareth Bale y el brasileño Vinicius como compañía del francés Karim Benzema en ataque, y la fórmula funcionó a intervalos. Con el empate a cero se fueron al descanso y tras la reanudación del partido los locales volvieron a la presión habitual, sin embargo en el minuto 60 apareció Karim Benzema para abrir la cuenta a favor de la visita. El Ajax encontró su premio en el minuto 75, gracias a una pérdida de balón de Lucas Vázquez aprovechada por los locales para anotar el empate momentáneo. A tres del final Casemiro entrega el balón al Carvajal, este recorre 25 metros y lanza un centro al segundo palo, para que Marco Asencio salve al Madrid de un empate que dejaría la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta.

Presentan hoy el titulo un grande conocido como Guillermito en la Feria del Libro de la Habana

En la sala Alejo Carpentier, a las 4 de la tarde, será presentado el libro titulado Un grande conocido como Guillermito escrito por Jesús Suárez Bayolo y Danilo Buela Valdespino. El libro está dedicado a homenajear la vida y obra del Gran Maestro de Ajedrez Guillermo García González, quien falleció en 1990, y era trabajador de Radio Rebelde. El libro con datos biográficos, fotos, correspondencia, pasajes del desempeño frente al tablero de Guillermito, además análisis de sus partidas, así como parte de la labor periodística y de investigación que él realizara, todo lo cual estudia numerosas posiciones de interés técnico-ajedrecístico son aspectos importantes en la publicación. Además, destacados maestros cubanos ofrecen sus opiniones sobre Guillermito y colaboraron también en el análisis de sus partidas.



(Redacción Deportiva de Rebelde)