Sociedad Civil cubana rechaza la Ley Helms-Burton





En una audiencia pública desarrollada en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", representantes de las organizaciones de la sociedad civil cubana rechazaron la Ley Helms-Burton.



Integrado por intelectuales, diplomáticos, juristas, estudiantes y profesores, el conversatorio denunció la activación reciente por el gobierno de Washington del Título III de la Ley Helms -Burton. Para el Dr. Luis Solás Vila, Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, el proyecto es un engendro jurídico.



"La Ley Helms-Burton desde la primera letra hasta la última es un engendro jurídico que tiene como objetivo esencial derrocar la Revolución Cubana y llevar al pueblo cubano al hambre y la desesperación", apuntó el Premio Nacional de Derecho.



Convocada por la Asociación de Juristas de Cuba y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la audiencia pública hizo incapié en el carácter ilegal de la Ley Helms- Burton, la cual permite en su capítulo III a ciudadanos estadounidenses entablar demandas contra personas y empresas que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno revolucionario. Para el Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil, la ley nortemericana es extraterritorial.







"Un Estado legisla para un territorio y para aquellos que viven en ese espacio. Allí, puede dictar normas que obliguen a nacionales y extranjeros a acatar las mismas. Pero, ningún Estado puede dictar leyes para todos los territorios y para el mundo, eso solo lo hace el imperio", acotó el profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.



Aprobada en 1996 por el expresidente estadounidense Bill Clinton, la Ley Helms -Burton en su título III también ampara a aquellos estadounidense que no eran ciudadanos norteamericanos en el momento de la nacionalización. Para Johana Tablada, Subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la cancillería cubana, expresó que el gobierno de Washington no cesará en sus intentos por socavar la soberanía cubana.



"El gobierno de los Estados Unidos no se va a conformar con la entrada operacional de la Ley Helms-Burton. Ellos quieren poner a Cuba en la lista de países terroristas y romper completamente las relaciones con la Isla.



Ellos abogan por una agenda que es apretar el acelerador hasta el final. La política es infringir el máximo daño a Cuba en el menor tiempo posible", aseveró Tablada.



La audiencia pública efectuada en el teatro Dr. Pelegrín Torras de la Luz contó con la presencia de Joaquín Bernal, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Alexis Guinarte Gato, Presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Fermín Quiñones, Presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas(ACNU) y Ricardo Alarcón de Quesada, quien fuera Presidente del Parlamento cubano.

Del Autor