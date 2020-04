Solicitan organizaciones de la salud a Donald Trump que revierta su decisión sobre la Organización Mundial de la Salud

Solicitan organizaciones de la salud a Donald Trump que revierta su decisin sobre la Organizacin Mundial de la Salud

Más de mil organizaciones e individuos del sector médico pidieron al gobierno de Donald Trump revertir la decisión de congelar los fondos de Estados Unidos destinados a la Organización Mundial de la Salud, reportó la cadena CNN. De acuerdo con la televisora, un millar de firmantes, entre ellos expertos médicos, organizaciones benéficas, y compañías de atención a la salud de todo el mundo, escribieron una carta para solicitarle a Trump que continúe la financiación de su país al organismo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. 'Estados Unidos no puede eliminar este nuevo coronavirus de su país, ni de todo el mundo, sin la Organización Mundial de la Salud', expresó la misiva dirigida al mandatario republicano y enviada anoche a la Casa Blanca. La OMS es la única organización con la capacidad técnica y el mandato mundial para apoyar la respuesta de salud pública de todas las naciones durante este momento crítico, agregó el texto, coordinado por el Consejo Mundial de la Salud, una organización internacional sin fines de lucro.



Piden al Supremo Tribunal de Brasil investigar las denuncias de Moro contra Bolsonaro



El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió hoy al Supremo Tribunal Federal una investigación sobre la acusación del exministro de Justicia Sergio Moro contra el presidente Jair Bolsonaro de interferir en la política en la Policía Federal. Con esta demanda se investigarán los crímenes de falsedad ideológica, coacción en el curso del proceso, defensa administrativa, prevaricación, obstrucción de la justicia, corrupción pasiva privilegiada, acusación calumniosa y crimen contra el honor. 'La magnitud de los hechos denunciados pone de manifiesto la declaración del ministro de Estado de actos que revelarían la práctica de situaciones ilícitas, atribuyendo su práctica al presidente de la República, lo que, por otra parte, también podría caracterizar el delito de denuncia calumniosa', señaló el Fiscal General de Brasil Augusto Aras. También, ARAS explicó que con la audiencia del exministro de Justicia Sergio Moro ya se dio un paso inicial para que presente una denuncia detallada en los términos de la declaración y con toda la documentación adecuada.



Se reportan 195 mil 920 muertes por COVID-19 en todo el mundo



El número de muertes por la COVID-19 en todo el mundo llegó este viernes a 195 mil 920 víctimas, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 86 mil 310 nuevos contagios, alcanzando un total de dos millones 790 mil 986 personas infectadas. De acuerdo con datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos está muy cerca de concentrar al menos una tercera parte de los casos positivos en todo el orbe, al registrar 890 mil 524 personas contagiadas, y una cuarta parte de las víctimas mortales al contabilizar la víspera 51 mil 17 personas contagiados. España, el segundo país con más casos registrados, ha comenzado a aplanarse y entre el jueves y el viernes se confirmaron 6 mil 740 nuevos contagios para un total de 219 mil 764, y confirmaron 360 víctimas mortales en el transcurso del día de ayer, 80 decesos menos que los reportados la noche del jueves. Mientras, el número de defunciones en Italia también ha comenzado disminuir diariamente, y este viernes se registraron 420 fallecimientos, con lo que el total de víctimas mortales se elevó a 25 mil 969, además el número de casos de contagios en el país ya alcanzó los 192 mil 994. Con las cifras de Estados Unidos, el continente americano rebasó ya el millón de contagios, al contabilizar un millón 47 mil 508, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, y Sudamérica concentra el 11 por ciento de los contagios, al confirmar 115 mil 269. También, llama la atención que el Caribe superó a Centroamérica en el número de diagnósticos positivos de la COVID-19 con 10 mil siete personas infectadas, en contraste con las siete mil 88 de la región centroamericana.



Rechaza China acusación de Estados Unidos sobre la transparencia en manejo de COVID-19



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Geng Shuang refutó este viernes el cuestionamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la transparencia de China en el manejo de la epidemia de la COVID-19 y señaló que sus declaraciones no muestran respeto a los grandes esfuerzos y sacrificios del pueblo chino. Las declaraciones infundadas de Pompeo tuvieron completamente el propósito de atribuir la culpa a otros, destacó, Shuang en una conferencia de prensa, y añadió que esas afirmaciones van en contra del consenso de la comunidad internacional. El secretario de Estados, Mike Pompeo dijo durante una entrevista declaró que el gobierno chino tuvo conocimiento de los primeros casos de la COVID-19 'quizá desde noviembre'. 'El señor Pompeo no debe pensar que puede enmarcar arbitrariamente a otros con un 'quizá ' , afirmó el portavoz, y señaló que China siempre ha actuado de una manera abierta, transparente y responsable frente a la COVID-19, y reporto el brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS), compartido la secuenciación del genoma del virus con otros países y ha llevado a cabo la cooperación internacional sobre prevención y control de la epidemia todo 'de la manera más rápida posible', lo cuales son 'hechos indiscutibles'.



Crean las Naciones Unidas, la OMS y líderes mundiales una alianza para combatir a la COVID-19



Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y varios líderes mundiales del sector público y privado se unen hoy en una alianza con el fin de acelerar la creación de una vacuna contra la COVID-19. Esta iniciativa está enfocada en hacer asequible para todas las personas una vacuna como esa, así como facilitar tratamientos, métodos de diagnóstico y otras herramientas en la lucha contra la pandemia. Según indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde enero de este año han estado trabajando en colaboración con miles de investigadores de todo el mundo, y se trata de impulsar proyectos y de asegurar el acceso universal a todas las herramientas contra el nuevo coronavirus. Esta, nueva iniciativa de colaboración internacional se dio a conocer apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, anunciara la suspensión de fondos a la OMS, justo en medio de la pandemia de la COVID-19.



Fortalecen Venezuela y Rusia su cooperación por el nuevo coronavirus



Los gobiernos de Venezuela y Rusia abordaron hoy las acciones conjuntas para el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, informó el canciller, Jorge Arreaza. 'En cumplimiento de los acuerdos sostenidos ente los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin, este viernes se celebró la primera reunión virtual entre nuestros ministros de salud, a fin de fortalecer las estrategias de cooperación en materia de abordaje y tratamiento del nuevo coronavirus', escribió Arracea en la red social Twitter. Esta semana los mandatarios de Venezuela y Rusia sostuvieron una conversación telefónica en la cual se abordaron los esfuerzos conjuntos para enfrentar el azote de la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, y además de evaluar la coyuntura internacional y el avance en los proyectos de cooperación entre ambos países. También, en esas conversaciones, Nicolás Maduro agradeció el respaldo de Moscú a través de la dotación de miles de kits de pruebas de diagnóstico para la COVID-19, y por su parte Putin expresó que garantirá nuevos envíos de insumos y materiales de salud, a la vez que expresó la necesidad de una mayor coordinación entre los equipos médicos y científicos de ambos países.



Podría estar para septiembre una vacuna china contra la COVID-19



Los científicos chinos están trabajando en una vacuna contra el COVID-19 que podría poner fin a la pandemia de coronavirus y prevenirla en el futuro. "Estamos en primera línea para el desarrollo de la vacuna, y es posible que tengamos una lista para su uso de emergencia en septiembre", declaró el jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, GAO FU, en una entrevista concedida este jueves a China Global Television Network. Actualmente, tres vacunas chinas ya tienen completada la primera fase de ensayos clínicos, y al respecto el especialista precisó que "estas vacunas, recientemente desarrolladas, aún están en la segunda o tercera fase de ensayos clínicos", pero "podrían usarse para algunos grupos especiales de personas, por ejemplo, trabajadores de la sanidad". De acuerdo con una lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicada en marzo, al menos 41 instituciones y empresas están trabajando en una vacuna contra el COVID-19.



Preocupada las Naciones Unidas por la violencia en el departamento del Cauca, en Colombia



El vocero de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, expresó hoy su preocupación por la violencia contra defensores de derechos humanos y exguerrilleros en el departamento colombiano del Cauca. Estamos profundamente preocupados por la situación en el departamento del Cauca, donde, según la información recibida, por los menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del año, incluyendo tres en los últimos días, a los que estamos dando seguimiento, señaló Colville. Aunque estos últimos casos están siendo verificados por la oficina, nosotros hemos recibido información según la cual el 22 de abril fue asesinado en Santander de Quilichao el líder social Hugo Jesús Giraldo, precisó el vocero de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada. Estamos preocupados también por los ataques contra excombatientes de FARC-EP, que según información de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 36 de ellos han sido asesinados en Cauca desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz, señaló vocero de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.



