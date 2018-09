Solo alegrías en el voleibol cubano





Victorias frente a representaciones de República Dominicana les permitieron a los equipos cubanos femenino sub 18 y masculino sub 21 clasificarse para las semifinales de los premundiales de voleibol que organizan Tegucigalpa y La Habana, respectivamente.



Las muchachas de la isla mayor de Las Antillas se impusieron con parciales de 25-19, 25-19 y 25-19. , con destaques ofensivos de Thainalien Castillo con 12 puntos, más 10 de Dezirett Madan.



Thalia Moreno, capitana de Cuba: “Fue una victoria muy importante porque Dominicana es uno de los mejores equipos que hay en esta competencia y hoy no les dimos chance de reaccionar. Todas venimos a la cancha con un mismo objetivo, somos muy disciplinas dentro y fuera de la cancha, por eso obtenemos estos triunfos”.



Jaime Echevarría, entrenador de Cuba: “Estoy muy contento por el trabajo realizado por las muchachas, ha sido fenomenal. Todo el colectivo de trabajo nos trazamos metas y hemos ido creciendo poquito a poco. El nivel que vimos todos es alto, trabajó bien el recibo, estuvo por encima de lo que teníamos pensado, el apoyo, el aseguramiento, son elementos que siempre nos afectan, pero esta vez funcionaron”.



Los varones igualmente barrieron a los dominicanos con parciales de 26-24, 25-18, 25-17. José M. Gutiérrez, con 11 puntos y el opuesto José Romero, con 10 lideraron a los anfitriones.



Jesús A. Cruz, entrenador de Cuba, manifestó que "indiscutiblemente este rival era el más fuerte que teníamos en el grupo y somos de características similares, jugamos "caliente", pero mi equipo los supera en potencialidad física, nivel técnico y una ofensiva repartida en casi todos los jugadores y ellos dependen mucho de Bayron, pero tampoco habían enfrentado un bloqueo de nuestra altura".



Ambas escuadras cubanas esperan los resultados de este jueves para conocer sus rivales en las semifinales.



Por su parte la selección mayor de hombre se impuso fácilmente a Guatemala en tres sets y hoy cerrará la fase de grupos ante México en la Copa Panamericana, evento que entrega cinco plazas para los Panamericanos de Lima 2019.



El atacante Marlon Yang encabezó a Cuba con 18 puntos a través de 13 ataques, 2 bloqueos y 3 puntos de servicio, acompañado por el opuesto Miguel Gutiérrez con 10 puntos a través 7 ataques y 3 puntos de servicio.



El capitán de Cuba, Livan Osoria expresó “hoy pudimos hacer varios cambios en la alineación para aportar al triunfo y estar preparados para los próximos partidos. El ritmo fue mejor en el cierre, mostrando nuestra calidad de juego”.

