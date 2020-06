Son los museos su pasión desde pequeña

Son los museos su pasin desde pequea

Con una sonrisa constante se le puede ver en sus múltiples facetas casi las 24 horas del día. Ella trata de que cada jornada las horas se multipliquen porque, siempre tiene muchas cosas que hacer. Si uno cuenta su historia, puede dar la impresión que tiene más edad de la que ha vivido. Es que Marbelys Giraudy Gómez, quien hoy se desempeña como la directora del Museo Casa de la Obra Pía, es determinada e indetenible en sus propósitos.

Ella es una de esas jóvenes que pueden pasar inadvertidas en una multitud; sin embargo, su trayectoria la hace verse excepcional. Su sencillez, calidez y pasión por cada una de las funciones que realiza nos muestra a una cubana, como dirían algunos, de las de verdad.

A continuación le preponemos acércanos a una parte de su vida en la siguiente entrevista.

¿Qué ha significado para ti vincularte al Museo Casa de la Obra Pía?



Desde que era niña, cuando mis padres me traían desde Mariel (mi pueblo) a visitar los museos de La Habana, admiré este lugar. La Casa de la Obra Pía es una de las edificaciones más emblemáticas del Centro Histórico por su majestuosidad, a lo que se suma la bella historia resguardada entre sus arcos y columnas: la obra piadosa instaurada allí cuya finalidad era dotar a muchachas huérfanas o pobres para que pudieran contraer matrimonio. Como museo atesora valiosas piezas de artes decorativas y textiles. Ahora que estoy dentro ha significado una de mis mayores alegrías por tener el honor de estar más cerca de este lugar y de su historia, y también significa un reto en tanto tengo en mis manos la alta responsabilidad de preservar y difundir los valores de esta casa-museo.



Por lo general se considera que los jóvenes no visitan mucho los museos. ¿A qué crees que se deba este suceso?



En sentido general, considero que los museos están llamados a repensar sus discursos en aras de permitirle al público un acercamiento mediado por interacciones, espacios de participación, y una comunicación dinámica, además de colaborativa acorde a las demandas del siglo XXI.



Durante este período de aislamiento social a nivel mundial debido a la expansión de la COVID-19 hemos podido presenciar en las redes sociales y en otros espacios web iniciativas muy interesantes de cómo acercar los museos y sus colecciones a los públicos desde la virtualidad. También ha sido un momento de reflexión para todos los profesionales. De esta manera considero que en lo adelante el mundo de los museos tendrán nuevas metas por cumplir que a la postre posibilitará un mayor acceso y difusión de los museos.

El año pasado discutiste tu tesis de maestría cuyo tema fue “Hacia un modelo conceptual integrador para la representación del patrimonio documental de la Oficina del Historiador de La Habana”, ¿qué te motivo al tema que defendiste?



Desde que me gradué en Ciencias de la Información en la Universidad de La Habana, hace 7 años, comencé a laborar en la Dirección de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador de la Habana. Y aunque desde pequeña me encantaba conservar todas mis libretas de clases, las calificaciones del grado, todos los papelitos que para mí tuvieran un significado especial y hasta esas noticas que solíamos pasarnos los compañeros de aula en el horario de clases de manera indisciplinada; fue en la Dirección de Patrimonio Documental donde se consolidó mi pasión por los “papeles viejos” como algunos suelen decir para referirse al patrimonio documental. Buena parte de mi desarrollo profesional se lo debo a esta dirección. Fue por esta razón que definí como tema de tesis de maestría la elaboración de un corpus de etiquetas o conceptos relacionados entre sí que unificara las formas de describir los documentos patrimoniales que se atesoran en área de la OHC.

Marbelys, sé que te desempeñas como profesora. ¿Cómo lo desarrollas en medio del aislamiento social debido a la actual pandemia COVID 19 que afronta el mundo?



Sí, me desempeño como profe auxiliar o adjunta en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana e imparto una asignatura sobre Patrimonio a los estudiantes de Ciencias de la Información. Justamente cuando se detectaron los primeros casos de la COVID en Cuba y con ello se tomaron las medidas para evitar su propagación, íbamos por el 8vo encuentro. Por suerte ya los estudiantes estaban bien sintonizados con la asignatura y tenían bibliografías así como trabajos independientes indicados. No obstante, por iniciativa de los propios estudiantes crearon un grupo en WhatsApp para mantener la comunicación y por esta vía hemos circulado lecturas e hicimos un ejercicio colectivo que consistía en recomendar a las personas qué podían hacer en este tiempo de aislamiento en sus casas respecto a los documentos valiosos que conservan.

El resultado de esta actividad fue un pequeño aporte a la situación que estamos afrontando así que la circulamos en las redes sociales y tuvo muy buena acogida. Aún continuamos la comunicación a distancia con el objetivo de conocer los avances y dudas sobre el trabajo final orientado.



Este año por la ya mencionada situación de la pandemia, también se realizaron unas Romerías de Mayo desde Casa, según la convocatoria de la Asociación Hermanos Saíz. Me consta que has participado en algunas ediciones anteriores. Desde el punto de vista profesional y personal, ¿qué han significado para ti las Romerías de Mayo?



Lo que puedo decir es que Romerías es inolvidable. Recuerdo que finalizando el año 2017 tuve curiosidad por este evento que tiene tantos seguidores y entonces comencé a buscar información: busqué en todos los registros que me ofreció la búsqueda en Google y específicamente en el sitio de la AHS y así fue que di con los organizadores del evento, quienes me mantuvieron en sus contactos hasta que salió la convocatoria para la edición del año 2018. Me inscribí en el Congreso/Premio Memoria Nuestra en el cual presente los resultados de un taller para adultos mayores que llevaba desde hacía como 3 años atrás en la Oficina del Historiador. De esta forma fue que en los primeros días de mayo de ese año emprendí junto a los otros romeros de La Habana el viaje aventurero hacia la Ciudad de los Parques.

Yo he tenido la oportunidad de participar en otros eventos nacionales en otras provincias y también en eventos internacionales en diferentes países como España y Colombia pero sinceramente las Romerías son mágicas. Desde que vas rumbo a Holguín junto a tantos jóvenes talentosos de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de diversas manifestaciones sientes que estás siendo partícipe de un momento memorable. Romerías de Mayo es una mezcla de talento, alegría juvenil, diversidad, integración, adrenalina. A Romerías se va despojado de prejuicios y estereotipos justamente porque el arte y la cultura son diversos y sus representaciones también lo son.



Siempre que escucho hablar de Romerías o hablo de esta fiesta de juventudes me emociono porque desde lo profesional allí conocí a jóvenes que como yo aman y defienden la cultura cubana. Tuvimos debates muy enriquecedores a la altura de los mejores congresos sobre teoría de la cultura, en todos los rincones holguineros hasta mientras escalábamos la Loma de la Cruz.

En lo personal, hice muy buenas amistades que conservo hasta hoy de Granma, Santiago, Banes. Sinceramente Romerías dejó en mí la confirmación de lo importante que es sonreír, compartir, crear para “los otros” y dedicar tiempo a apreciar el arte desde el disfrute y la relajación.

¿Qué proyectos futuros tienes o en cuáles ya estás trabajando?



Mi gran proyecto profesional ahora mismo es todo lo concerniente al Museo Casa de la Obra Pía, en lo que ya estoy trabajando. Para el futuro, continuar con las publicaciones sobre temas que me interesan relacionados con mi profesión y la labor que desempeño e iniciar estudios de doctorado.

Me interesaría también desempeñarme un poco más en la locución que fue algo que estudié gracias a las posibilidades que brinda el Centro de Estudio de la Radio y la Televisión, y que por falta de tiempo apenas he podido realizar. No obstante, siempre recuerdo con satisfacción los pequeños trabajos de locución que he realizado para el Canal Habana y en algunos actos como maestro de ceremonia. La locución también es algo que me apasiona.

Siempre que se piensa en el Centro Histórico de La Habana, a todos nos viene a la mente de manera automática el nombre de Eusebio Leal. En más de una ocasión he podido ver que te emociona hablar o referirte a doctor Leal, ¿qué representa en tu vida esta personalidad?



Eusebio Leal representa mucho para mí, para Cuba y para todos los que le conocemos, por esa capacidad que tiene de ser un hombre infinito: es líder, es colega, es compañero, es amigo, es el historiador que atrapa con sus conocimientos, y la elocuencia y pasión con que los trasmite, es el restaurador, el museólogo, el archivero, el bibliotecario, el coleccionista. Es el verdadero cubano que le ha servido incondicionalmente a su tierra. Trabajar cerca de él y aprender de sus enseñanzas ha sido de los mayores privilegios que me ha dado la vida. Del Dr. Eusebio Leal he aprendido del sacrificio de la entrega.

