Sophie Okonedo, actriz y oficial





Nacida hace 51 años la actriz Sophie Okonedo fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico.



En el año 2004 logró una nominación al premio Oscar por su trabajo en la galardonada cinta “Hotel Ruanda”, en la que coincide con el extraordinario actor Don Cheadle.







Ella nació en Londres y tiene ascendencia tanto británica como nigeriana.



La vimos recientemente por nuestra TV en la película “Rosa salvaje”, que nos entregó el programa “Arte Siete”. Dirigida por Tom Harper interpreta una amable señora que apoya a cierta joven deseosa por convertirse en cantante de música country.



En 2005 se unió a Charlize Theron en el filme fantástico “Eon Flux” encarnando un raro ser que por pies tiene manos.



Al año siguiente Okonedo obtiene el premio como mejor actriz de reparto del National Association for the Advancement of Colored People con “Tsunami”. Un año después protagoniza junto a John Cusack “El niño de Marte”, convirtiéndose en la ssicóloga que atiende a este niño adoptado que oculta sus temores afirmando ser un marciano.



En 2010 Okonedo se convirtió en Winnie Mandela para el largometraje “Mrs. Mandela”, que abordó la vida del líder surafricano y su esposa, por lo que recibió una nominación al BAFTA.



El citado programa televisivo “Arte Siete” nos presentó hace algún tiempo la serie de 2011 “La bofetada”, donde adopta el personaje de Aisha.

Del Autor