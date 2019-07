Soplan las velas los protagonistas en el cumpleaños 33 del CIGB

Soplan las velas los protagonistas en el cumpleaos 33 del CIGB





En el aniversario 33 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, reconoció a 55 empleados de la institución con la distinción Juan Tomás Roig, por su permanencia por más de 20 años con una trayectoria laboral destacada.



Al fundar la institución, que hoy pertenece a la OSDE BioCubaFarma, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, expresó que el centro era grande pero grande debían ser los resultados científicos que obtuvieran.



Treinta y tres años después, aunque la mirada de la trabajadora Yutdelis Roben Aguilar irradia verde esperanza sus ojos comparten una certeza.







“El Comandante en Jefe no se equivocó. La misión inicial del centro se ha cumplido. Ha ido aumentando la motivación, la preparación de los científicos que en aquel momento iniciaron un camino incierto, pero con mucha voluntad”.



En la ceremonia, la Msc. Ángela Sosa, especialista en Seguridad y Control Ambiental comentó sobre productos impactantes en la salud humana y animal como la vacuna Heberbiovac HB®, responsable que desde el año 2000 no se reporten casos de hepatitis b aguda en niños menores de 5 años y desde el 2007 no se reportan infestados menores de 15 años.



El tratamiento del Heberprot-P ha reducido en un 71 % la amputación al paciente con úlcera del pie diabético, en la población cubana. En el área agropecuaria se han desarrollado varios productos como la vacuna PorVac, que contribuirá al programa de control y erradicación de la peste porcina clásica y la vacuna Gavac para el programa de control integrado de la garrapata en el ganado bovino.







Raudel Sosa llegó al CIGB en el año 1992 cuando el país vivía una crítica situación económica. Explica que para él significó, en aquel duro periodo especial, un premio haber sido ubicado en el centro.



Hoy, el orgullo se ha multiplicado porque siente que su pequeño aporte se encuentra en los productos que deslumbran a la comunidad internacional, que tantas veces se pregunta cómo una pequeña Isla, bloqueada económicamente por EEUU puede desarrollar la biotecnología con productos novedosos.



La condecoración que entrega el Sindicato de Trabajadores de la Salud a la rama científica reconoce la permanencia en la institución durante 20 años en las mujeres y 25 años en los hombres.



