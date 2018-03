SOS: Día Mundial del Agua

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Resulta curioso que el 70 por ciento de la Tierra sea agua y que el 70 por ciento de nuestro cuerpo también.



El agua, podemos considerarlo, el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, para el resto de animales y seres vivos que formamos parte del planeta Tierra, ese que llamamos nuestro gran hogar.



¿Te has preguntado cuántas veces al día utilizas este recurso? Cuando te duchas, cuando riegas las plantas, cuando pones la lavadora o limpias la casa, o cuando bebes. Estos son solo algunos ejemplos que ponen en evidencia la importancia del agua en nuestro día a día. ¿Eres consciente?

A simple vista podemos pensar que el agua está en los ríos, en el mar, en los embalses o en los pozos, pero hay otras cuestiones que a veces no tenemos en cuenta. Si accedemos al informe de la UNESCO “Agua para todos, agua para toda la vida”, podemos ver que el agua cubre gran parte de la Tierra, pero solo el 2,53% es dulce, además, 2/3 del agua dulce está congelada en glaciares o en lugares con nieves perpetuas.



A este factor podemos agregarle otro problema muy importante que afecta al agua y que es la contaminación. Por ejemplo, aunque no se sabe con exactitud cuanta basura hay en nuestros océanos, la Agencia Europea del Medio Ambiente estima que cada año 10 toneladas de desechos van a parar al mar. ¡La cifra no necesita más explicaciones!





Por otro lado tenemos que la lluvia es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua. Generalmente, el ciclo es: el agua se evapora del suelo y de las plantas hacia la atmósfera, luego se precipita y se distribuye a través de ríos, lagos y humedales.



Sin embargo, estas precipitaciones pueden variar mucho de un lugar a otro. Esta escasez afecta ya a todos los continentes. Los datos refieren que cerca de 1200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, y otros 500 millones se aproximan a esta situación.





Ante esta situación los gobiernos realizan esfuerzos para mejorar y ampliar la infraestructura necesaria para la trasportación y el almacenamiento del líquido.



A pesar de que este es un recurso renovable hay que tener siempre presente que no es un bien infinito por lo que es necesario su uso responsable.

Cuando un recurso se usa a una velocidad mayor a la que la naturaleza es capaz de reponer, se producen alteraciones graves en tres frentes: el ecosistema, las especies animales y las personas.



Tal como habrás podido ver, el agua es un recurso escaso, por lo que está en nuestras manos cuidarlo y no malgastarlo, y tú puedes tener un papel fundamental en ello, solo es necesario concientizarse y adquirir hábitos correctos de consumo. ¡Empieza ya!

Del Autor