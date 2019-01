Stailer Hernández: “Tengo que jugar como sea”







Santa Clara-. Uno de los peloteros más codiciados para ser elegido como refuerzo para las semifinales era el capitalino Stailer Hernández, quien además de tener gran experiencia en juegos de alta tensión, está involucrado en su mejor campaña de por vida.



Stailer, ha jugado una buena parte de la temporada con molestias en el hombro de la mano de tirar, por lo que se ha visto con limitaciones en la custodia del jardín derecho. A pesar de esto no ha dejado de jugar y entregarse al máximo, lo mismo con los Industriales y ahora con Villa Clara.



“Para poder jugar en la mañana tengo que darme mucho hielo y tratamiento en Medicina Deportiva para poder jugar por la noche. El hecho de no cumplir con el descanso me ha provocado dolor, sobre todo cuando tengo que hacer tiros largos”, dijo en exclusiva a Radio Rebelde el líder en cuadrangulares de la 58 Serie Nacional.



El capitalino, manifestó que esa lesión no lo limita para batear, solamente para defender, pero que de todas formas va a saltar a la grama del estadio Augusto Cesar Sandino. “No tengo de otra, voy a jugar como sea. Vine por un objetivo que es ser campeón con este conjunto. No pude clasificar con el mejor equipo del mundo que son mis Industriales, pero Eduardo Paret me dio la oportunidad de formar para de este conjunto y me siento como un villaclareño más”.





Sobre las dos victorias que consiguieron como visitante en el parque José Antonio Huelga, el jardinero “Azul” dijo que, aunque sacaron un excelente resultado, todavía faltan dos éxitos para completar la tarea. “Vamos a tratar de que la serie no regrese para Santi Spíritus y creo que podemos vencer en dos de los tres. Respetamos, al contrario, tienen grandes atletas, pero no les han salido bien las cosas”.



Stailer Hernández, comentó que el rival que tendrán en frente es un lanzador con una gran experiencia en Series Nacionales. “Yoen Socarrás en un buen pitcher que depende fundamentalmente de la slider y además tiene una buena recta. Nunca ha integrado el equipo Cuba, pero siempre ha tenido resultados en nuestra pelota”.



El tercer choque entre “Naranjas” y “Gallos” se efectuará este lunes a las 9:00 PM en el Sandino.



