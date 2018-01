Su aporte cuenta (+Audio, Fotos y Video)



La Campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos correspondiente al período fiscal del 2017 inició este lunes 8 de enero, en todo el país y están obligados a presentarla los Trabajadores por Cuenta Propia que ejercen su actividad dentro del Régimen General de Tributación, artista, creadores y personal de apoyo del sector de la cultura, comunicadores sociales y diseñadores, personal que labora en Sucursales Extranjeras, propietarios de vehículos destinados al transporte terrestre y embarcaciones.



Igualmente tienen la obligación fiscal las Empresas y Sociedades Mercantiles al pago del Impuesto sobre Utilidades y el Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal, las Cooperativas No Agropecuarias obligadas al pago del Impuesto sobre Utilidades y personas naturales del sector cañero y Cooperativas de Producción Agropecuarias.







La Jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria ONAT, Yamilé Pérez Díaz aseguró que todo el personal que labora en las oficinas municipales de la ONAT, se ha preparado para llevar a efecto la Campaña de Declaración y Pago de Tributos, la cual se espera sea superior a la del 2017.



La directiva, al informar sobre la anterior campaña destacó que los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Jurada lograron una mayor disciplina fiscal aun cuando existió un 8 por ciento que no lo hizo.



Los contribuyentes tuvieron una mejor disciplina fiscal y comportamiento al declarar sus ingresos, disminuyeron los rechazos de las Declaraciones Juradas y las reclamaciones por los procesos de deudas, precisó la funcionaria.



De los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Jurada en el 2017 lo hizo el 92 por ciento, representando ingresos brutos por más de 11 mil millones de pesos un buen comportamiento, la recaudación fue superior a la anterior Campaña y por el pronto pago se acogieron 16 mil 857 contribuyentes, estos pagaron menos por hacerlo antes de 28 de febrero. Esta bonificación del 5 por ciento se mantiene este año, sin embargo la mayoría de los contribuyentes no se acogen a este beneficio.



La Jefa de la ONAT, Yamilé Pérez Díaz, precisó que durante el 2017 se destacan los Trabajadores Por Cuenta Propia con una tendencia a declarar lo real con un 95 por ciento, en el caso de los artistas faltó disciplina fiscal, solo lo hicieron el 80 por ciento.



Aunque se logran resultados aún persisten subdeclaraciones de ingresos en el sector de los Trabajadores Por Cuenta Propia, se detectaron más de 60 mil evasores que superan los 563 millones de pesos. Ante esta realidad se fiscalizaron más de 19 mil contribuyentes de los cuales el 67 por ciento rectificaron su Declaración.



Presentar la Declaración Jurada en tiempo no es un hecho burocrático es un proceso donde el contribuyente tiene que prepararse, conservar sus registros primarios que reflejen sus ingresos y gastos, los Estados Financieros en los casos que lo requieran. Los del Régimen General deben poseer toda la documentación que ampara esa Declaración Jurada, no se trata de llenarla y presentarla sin fundamento porque esos impuestos van a las arcas del Presupuesto del Estado y posteriormente financian programas tan básicos para nuestro pueblo como la educación y la salud.







Las Oficinas de Administración Tributaria en todo el país han creado varias facilidades para que los contribuyentes a partir de este 8 de enero presenten su Declaración Jurada, por la vía de Correo de Cuba se han entregado, los paquetes fiscales. Entre los documentos están la carta al contribuyente, el Vector Fiscal, en el caso de las Personas Naturales, también está la opción del Correo Certificado y se ha habilitado en cada Oficina, un buzón para depositar la DJ. Igualmente los interesados podrán visitar el sitio Web de la ONAT, www@onat.gob.cu. Recuerde que el importe a pagar es en las sucursales bancarias.



Otros Datos



Impuesto sobre los Ingresos Personales: Grava los ingresos que las personas naturales que se obtienen por el ejercicio de las actividades descritas en el Artículo No.17 dela Ley No.113 del Sistema Tributario.



Impuesto sobre Utilidades: Están obligadas a su pago las personas jurídicas, cubanas y extranjeras que obtengan utilidades imponibles, con independencia a su forma de organización o régimen de propiedad, de acuerdo con lo previsto en el Artículo No.70 de la Ley Aportes de Ingresos no Tributarios. Se realizan mediante la Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios las empresas estatales y las sociedades mercantiles al cierre de un ejercicio.



Impuesto sobre el Transporte Terrestre: Lo pagan las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, propietarias o poseedoras de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre. (Ley No.113. Artículo 184) económico, según lo dispuesto en la (Impuesto sobre la Propiedad o Posesión de Embarcaciones. Lo aportan las personas naturales y jurídicas cubanas que sean propietarias o poseedoras de embarcaciones, y las extranjeras que matriculen embarcaciones en el territorio nacional. (Ley No.113. Artículo 190) Resolución No.203 de 2014, artículos 65,66 y 67) o.113).

