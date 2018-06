Sub 23 de béisbol: La Isla ganó el primero de la final





Un racimo de tres carreras en la misma primera entrada decidió tempranamente a favor de La Isla de la Juventud el primer juego de la final de la V Serie Nacional de béisbol Sub 23 años, que inició su fase decisiva este domingo en el estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera.



Los pineros, que eliminaron en semifinales al favorito Cienfuegos, estuvieron delante durante todo el partido, y lograron ampliar el marcador con otras tres anotaciones, dos en la quinta, y una más en la sexta entrada.



Once indiscutibles pegaron los discípulos del expelotero Dieol Reyes, único director que ha tenido este equipo en los cinco Campeonatos disputados.

La ofensiva la encabezaron como es habitual, los jardineros Jhony Hardy y Eliseo Roja, y el receptor Jorge Del Rio, todos de 5-2, secundados por el torpedero Eddy Rodríguez, que se fue de 4-2.



El mascara Río, pegó un doble y remolcó par de hombres para la goma.



Por su parte, desde el montículo, el derecho Jonathan Carbó volvió a tener una salida de calidad, permitiendo una limpia en ocho entradas de labor, con seis ponches y solo cuatro hits tolerados, apuntándose su sexta victoria de toda la temporada. El también diestro Raúl Guilarte, sacó el out 27 del juego, y llegó a 12 salvados.



Por los derrotados, desfilaron cuatro lanzadores, el primero de ellos, el zurdo Ángel Sánchez, recién incorporado de la Serie Especial, solo lanzó un capitulo, en los que soportó tres carreras, dos limpias, le conectaron par de indiscutibles y regaló dos boletos, para cargar con el revés.



Con este triunfo, la novena del Municipio Especial, que no atesora ningún título a nivel nacional en el béisbol, asegura jugar al menos dos partidos en Nueva Gerona.



Según el reglamento, la final se juega de cinco juegos al mejor de tres, los dos primeros partidos en Las Tunas, y los tres restantes en La Isla.



Este lunes desde las dos de la tarde se efectuará el segundo choque en el Mella, y a partir del jueves y hasta el sábado en el Cristóbal Labra.



Números Finales del primer juego de la final:



IJV 6-11-0



LTU 2-5-1



Ganó J. Carbó



Perdió Ángel Sánchez



Salvado: Raúl Guilarte

