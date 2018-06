Sub 23 de béisbol: La Isla a una victoria de la corona





El equipo de la Isla de la Juventud se impuso esta tarde a su par de Las Tunas tres anotaciones por una, y se situó a un triunfo de alcanzar la corona en la V Serie Nacional Sub 23 años.



En el estadio Cristóbal Labra de Nueva Gerona, los pineros fabricaron par de carreras en la misma primera entrada, que a la postre resultaron suficientes para el lanzador derecho Miguel Ángel Lastra, quien se apuntó su segunda victoria de los play off y su séptima de toda la temporada.



Lastra, con experiencia en Series Nacionales de mayores, trabajó durante ocho entradas completas en las que permitió una limpia con solo cuatro indiscutibles, propinó diez ponches, y regaló tres boletos.



El juego lo cerró el diestro Raúl Guilarte, quien retiró a los tres bateadores a los que enfrentó para anotarse su salvado número 13 del torneo.



El antesalista Luis Ángel Rojas, de 4-3, con un doble y una impulsada, comandó la ofensiva de los conocidos “Piratas de la Isla”, que pegaron ocho indiscutibles, entre ellos tres biangulares.



Por los derrotados tuneros, sobresalió el pitcher zurdo Ángel Sánchez, quien pese a cargar con la derrota, lanzó con efectividad durante siete entradas, soportando las tres carreras de los ganadores, pero solo una limpia.



Este viernes se jugará el cuarto choque de la final, si la Isla vence conquistaría su primer título en la categoría Sub 23 años, en tanto, los llamados “leñadores” tuneros intentarán ganar y forzar un quinto y decisivo juego, programado para el sábado.







