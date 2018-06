Sub 23: Dividen La Isla y Matanzas, Cienfuegos asegura el primer lugar

Los equipos de La Isla de la Juventud y Matanzas dividieron honores y se mantienen segundos y terceros, respectivamente, en la Zona Occidental de la V Serie Nacional de Béisbol Sub 23 años, que continuó recuperando este lunes los juegos suspendidos.



En el estadio Victoria de Girón, los locales yumurinos se impusieron en el primer turno 4x2, con la cuarta victoria de Javier Terán y el séptimo punto por juego salvado para el zurdo Denis Quesada.



Un racimo de cuatro anotaciones en la parte baja del sexto capítulo decidió este desafío, que marchaba con ventaja para los visitantes desde la cuarta entrada por cuadrangular con uno a bordo del receptor y cuarto bate de La Isla, Jorge Del Río.



A segunda hora, los pineros fabricaron cinco en la tercera y una más en la cuarta, que a la postre resultó la decisiva, para conseguir un importante triunfo de 6x5.



El derecho Miguel Ángel Lastra, con experiencia en la categoría de mayores, se acreditó su quinta victoria del torneo, con el apoyo del también diestro Raúl Guilarte, que tiró la novena entrada para anotarse su octavo salvamento de la temporada.



Tras estos resultados, La Isla se mantiene en segundo lugar con 24-12, restándole cuatro juegos con Pinar, que disputarán de miércoles a viernes próximo en el Capitán San Luís, en tanto, Matanzas, va tercero con 24-15, y solo le queda un choque pendiente con Villa Clara, programado para jugarse el miércoles en Santa Clara.



Por otra parte, con la división entre La Isla y Matanzas, la novena de Cienfuegos, clasificada para los play off, aseguró el primer lugar de la zona con record de 28-9, por lo que serán sede de la semifinal en su estadio 5 de Septiembre.



Los sureños, aunque pudieran ser alcanzados en victorias por el equipo de La Isla, igual terminarían como líderes, pues vencieron 3-1 en la subserie particular a los del Municipio Especial.

ESTADO DE LOS EQUIPOS 4/6/2018 ZONA OCCIDENTAL EQUIPO JJ JG JP AVE DIF CFG 37 28 9 .757 IJV 36 24 12 .667 .3,5 MTZ 39 24 15 .615 .5,0 PRI 33 20 13 .606 .6,0 MAY 40 18 22 .450 .11,5 HAB 35 15 20 .428 .12,0 ART 37 10 27 .270 18,0 VCL 37 8 29 .216 .20.0

