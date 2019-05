Sub 23: La Habana y Artemisa ganan a los más ganadores del torneo

Sub 23: La Habana y Artemisa ganan a los ms ganadores del torneo



Los equipos de La Habana y Artemisa ganaron este lunes y salvaron la honrilla ante Pinar del Río (14-6) y La Isla (13-7), máximos ganadores de la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años.



Los capitalinos necesitaron once entradas para vencer 7x5 en Regla Ibaf a los vueltabajeros en el estadio Capitán San Luis.



El cuarto bate e inicialista Walter Pacheco lideró la ofensiva de los habaneros al pegar de 5-3, con un doble y tres remolques, en tanto, el jardinero derecho Marlon La Montaña comandó el ataque de los pativerdes al conectar de 6-3, todos dobles con tres carreras impulsadas.



Por su parte, Artemisa, que exhibe el peor record de todos los participantes (5-15), dejó al campo en el final del noveno episodio al monarca defensor, La Isla de la Juventud en desafío celebrado en el municipio de Candelaria.



Con el choque igualado a cinco en el cierre del noveno, los locales fabricaron la decisiva, por sencillo del cuarto bate Donny Boza. para sumar apenas su quinta victoria del torneo.



En otros resultados del Occidente, Cienfuegos dominó 3-1 la serie ante Villa Clara, y Mayabeque y Matanzas quedaron igualados a dos triunfos por bando.



Los sureños son líderes del grupo B con 12-8, por delante de Matanzas 11-9 y Villa Clara, que aparece con 10-10.



Mientras, que, en la zona oriental, Ciego logró ganar el último juego ante Sancti Spíritus que triunfo en los tres restantes, y mantuvo el primer lugar del grupo C con 12-8 por 11-9 los espirituanos y 10-10 los camagüeyanos que empataron a dos la serie particular con Las Tunas.



Por último, el bicampeón de esta categoría, Santiago de Cuba completó la pollona ante Guantánamo al ganar los cuatro juegos y Granma derrotó tres veces a Holguín, dejando el último partido pendiente que se tuvo que sellar con empate a dos carreras.



Los santiagueros, con cuatro choques menos jugados, mandan en el grupo D con excelente balance de 12-4, secundados a lo lejos por Granma que tiene 9-10.



Este martes será jornada de descanso y desde el miércoles comenzarán nuevas subseries particulares.

