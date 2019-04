Sub 23: Inauguración oficial este sábado en Nueva Gerona

Sub 23: Inauguracin oficial este sbado en Nueva Gerona

Con la inauguración oficial en el estadio Cristóbal Labra y ceremonias de apertura en otras siete instalaciones beisboleras del país, se pondrá en marcha este sábado la VI edición de la Serie Nacional de Béisbol, categoría Sub 23 años.



El vigente campeón, Isla de la Juventud, recibirá durante cuatro jornadas en Nueva Gerona al seleccionado de La Habana, en duelo que corresponde al grupo A de la Zona Occidental, que completan Pinar del Río y Artemisa, rivales en el estadio Capitán San Luis de territorio vueltabajero.



Dioel Reyes, por sexto año consecutivo al mando de los “Piratas” anunció al derecho Jonathan Carbó y al zurdo Yainiel Zayas como sus dos primeros abridores ante la capital.



Entre tanto, el debutante manager habanero, Erlis Garrido, si designó a su cuarteto de abridores ante La Isla, que encabezará el derecho Yandy Molina, integrante de la preselección nacional de mayores, y completarán, Brian Chi, el zurdo Andy Marlon Pérez, y el diestro Christian Gonzáles.



El pareo en el oeste también incluirá los enfrentamientos del grupo B, donde Cienfuegos se las verá con Mayabeque, y Villa Clara vs Matanzas, siempre en sede de los primeros mencionados.



Por su parte, en la zona oriental, el subcampeón de la temporada anterior, Las Tunas, comenzará jugando en casa ante Ciego de Ávila, y Sancti Spíritus recibirá a Camagüey, en desafíos pertenecientes a la llave C.



Por último, en la agrupación D, Granma y Santiago serán anfitriones de Guantánamo y Holguín, respectivamente.



Cada uno de los 16 equipos participantes disputará 36 partidos en su grupo en la fase clasificatoria y solo los ganadores de las cuatro llaves tendrán derecho a clasificar a los play-off de semifinales, los cuales se jugarán al mejor en tres partidos en una sede única, la del mejor equipo calificado en la ronda preliminar.

La final a cinco juegos enfrentará a los monarcas de Occidente y Oriente con partidos en las dos provincias involucradas.



Las Series Nacionales Sub 23 años surgieron en 2014, teniendo como primer monarca al cuadro de Artemisa, La Habana conquistó la corona al año siguiente, y Santiago de Cuba la obtuvo de manera consecutiva en 2016 y 2017, antes de que La Isla se proclamará campeón de la campaña precedente.

En audio le proponemos escuchar de la entrevista concedida a Radio Rebelde por el manager de La Habana Erlis Garrido, equipo que se medirá al monarca defensor, La Isla de la Juventud.



