Sub 23: La Isla a una victoria de la final Occidental



Foto tomada del periódico Guerrillero



El equipo de La Isla de la Juventud venció este miércoles a su par de Pinar del Río 3x1 y se situó a un paso de la final Occidental de la V Serie Nacional Sub 23 años.



En el estadio Capitán San Luís, los visitantes pineros fabricaron par de carreras en la tercera entrada y agregaron otra en el octavo para apuntarse su triunfo número 25 del certamen.



El jardinero izquierdo Eliseo Roja, de 3-2, con una anotada y dos impulsadas, lideró la ofensiva de los discípulos del expelotero Dioel Reyes.



Por su parte, desde el montículo, el abridor Yainel Alberto Zayas, tiró siete capítulos completos en los que permitió una carrera limpia, le pegaron seis indiscutibles, con cinco ponches y un boleto, para acreditarse su quinta victoria sin derrotas.



El desafío lo cerró el derecho Raúl Guilarte, quien, en dos entradas de labor, solo regaló un boleto y no le conectaron de hit, para apuntarse su noveno juego salvado.



Por los derrotados, los jardineros Reinaldo Lazaga, de 4-2, y Marlon La Montaña de 3-2, resultaron los más destacados, en tanto, el relevista Pedro Gato, que soportó las tres anotaciones pineras cargó con el revés.



La Isla y Pinar volverán al terreno este jueves desde las diez de la mañana para escenificar un doble juego, aunque si los del Municipio Especial ganan el primero ya alcanzarían la clasificación a la final Occidental, y no sería necesario jugar el segundo partido.



Para los vueltabajeros, la única opción que les queda, es ganar el doble del jueves y el partido sencillo del viernes, todos ante La Isla, y después buscar otras dos victorias ante La Habana.



Números Finales:



IJV 3-6-0

PRI 1-6-1

