Sub 23: Matanzas, único equipo invicto

Sub 23: Matanzas, nico equipo invicto

Matanzas venció por partida doble este martes a Villa Clara y con el revés de Pinar ante Artemisa quedó como el único invicto de la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años.



Los yumurinos ganaron 3x2 y 12x2 ante los discípulos del exreceptor Ariel Pestano para completar la barrida en la serie de cuatro partidos ante los villaclareños.



Los de la Atenas de Cuba lideran su grupo con 4-0, secundados por Cienfuegos y Mayabeque, que compartieron dos triunfos e igual números de reveses en su enfrentamiento particular. Cierra la tabla del grupo B, el equipo de Villa Clara con 0-4.



Por su parte, en la otra parte de la zona occidental, el seleccionado de La Habana noqueó 11x1 al campeón defensor, Isla de la Juventud, y con balance de 3-1 marcha igualado en el primer lugar con Pinar del Río, que perdió su invicto al caer 8x2 ante sus vecinos de Artemisa.



Entre tanto, por la región oriental, Sancti Spíritus venció por nocao 11x1 a Camagüey, y Ciego de Ávila 5x1 al subcampeón Las Tunas, y con 3-1 marchan al frente del grupo C.



Por último, Granma y Guantánamo dividieron honores y con 2-2 comandan la llave D, en la que Holguín y Santiago están por hacer su debut.



Este miércoles será jornada de descanso y traslado de sede y el jueves se iniciarán nuevas series particulares.



El invicto cuadro de Matanzas expondrá su condición visitando a Mayabeque en Güines.

