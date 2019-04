Sub 23: Mayabeque rompe el invicto a Matanzas

Mayabeque rompió este domingo el invicto de Matanzas, que se extendió a siete victorias consecutivas, y se impuso 13x9 en el cierre de los segundos cotejos particulares de la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años.



En el estadio Héroes del Mayabeque de Güines, los locales que no habían anotado carreras en los tres choques anteriores, se soltaron a batear en el cierre del segundo capítulo y no pararon hasta fabricar nueve carreras.



En ese capítulo, los llamados Huracanes pegaron nueve indiscutibles, entre ellos dobles del torpedero Rangel Ramos, el segunda base Rolando Camacho, y el jardinero Orlando Capote, este último con bases llenas.



Sin embargo, ese barraje ofensivo no fue suficiente para superar a unos yumurinos que marcaron 45 carreras en cuatro juegos, y las que en definitiva decidieron el partido llegaron en el tercio final del partido cuando los anfitriones agregaron otras cuatro anotaciones.



Rolando Camacho de 4-3, con un doble y cuatro remolques, y Yeison Martínez y Rangel Ramos, ambos de 5.3, lideraron una ofensiva que conectó 18 inatrapables ante siete serpentineros utilizados por Matanzas.



El juego lo ganó el relevista Carlos Manuel Pérez, que en 4,1 tercio de labor soportó una sola limpia, ponchó a seis y regaló par de boletos, uno de ellos intencional.



Fue esta la tercera victoria con cinco fracasos para los mayabequenses, que se sitúan terceros en la tabla de posiciones del grupo B, detrás del líder Matanzas (7-1) y el segundo lugar Cienfuegos (5-3).



Los sureños vencieron en tres de los cuatro choques a Villa Clara que aparecen en el sótano con (1-7).



En otros resultados de la zona Occidental, por el grupo A, el monarca defensor, Isla de la Juventud, completó la pollona ante Artemisa con victoria de 7x6 viniendo de abajo, y Pinar sumó su tercera victoria ante La Habana 7x1. En este desafío, el torpedero Tony Guerra disparó un cuadrangular de tres carreras en la tercera entrada ante el zurdo Andy Marlon Pérez.



Con este triunfo, los vueltabajeros lideran la llave A con 6-2, por delante de los pineros que escalaron al segundo lugar con 5-3, por delante de los capitalinos que cayeron al tercero con record parejo de 4-4.



Por su parte, en la región oriental, Ciego de Ávila, conducido por el campeón olímpico Yorelvis Charles, superó tres veces a Sancti Spíritus y pasó a comandar el grupo C con balance de 6-2, y Holguín dominó tres de los cuatro encuentros ante Granma y encabeza la tabla D.



Resultados de las series de jueves a domingo



Occidente:

PRI 3-1 LHA

IJV 4-0 ART

CFG 3-1 VCL

MTZ 3-1 MAY



Oriente:

CAM 3-1 LTU

HOL 3-1 GRM

GTM 2-2 SCU

CAV 3-1 SSP

ESTADO DE LOS EQUIPOS GRUPO A GRUPO C EQUIPO JJ JG JP AVE DIF EQUIPO JJ JG JP AVE DIF PRI 8 6 2 .750 . CAV 8 6 2 .750 . IJV 8 5 3 .625 1,0 SSP 8 4 4 .500 2,0 HAB 8 4 4 .500 2,0 CMG 8 4 4 .500 .2,0 ART 8 1 7 125 5,0 LTU 8 2 6 .250 4,0 GRUPO B GRUPO D EQUIPO JJ JG JP AVE DIF EQUIPO JJ JG JP AVE DIF MTZ 8 7 1 .875 . HOL 4 3 1 .667 . CFG 8 5 3 .625 2,0 SCU 4 2 2 .500 1,0 MAY 8 3 5 .375 4,0 GTM 8 4 4 .500 1,0 VCL 8 1 7 .125 6,0 GRA 8 3 5 .375 2,0

