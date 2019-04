Sub 23: Pierde La Isla, actual campeón, en jornada inaugural

Sub 23: Pierde La Isla, actual campen, en jornada inaugural

Foto tomada del periódico Victoria



El vigente campeón Isla de la Juventud cayó este sábado 9x5 ante La Habana, en el choque que dejó oficialmente inaugurada la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años, en el estadio Cristóbal Labra de la ciudad de Nueva Gerona.



Los pineros ganaban 5x1 en la parte alta del quinto episodio cuando los capitalinos fabricaron un enorme racimo de ocho anotaciones que a la postre resultaron decisivas.



En ese capítulo los habaneros ligaron siete indiscutibles, que combinado con un costoso error con las bases llenas del antesalista Luís Ángel Rojas, propiciaron las anotaciones ante el abridor y perdedor Jonathan Carbó, y los relevistas Lázaro Guerrero y Luís Padrino.



El juego lo iniciaron ganando los locales quienes marcaron cuatro carreras en las dos primeras entradas para hacer saltar del box al abridor capitalino Yandi Molina. Sin embargo, el relevista derecho Wilton Castillo, vino a su rescate y solo permitió una más en el cuarto para acreditarse la victoria.



El espigado Castillo trabajó cuatro entradas, con solo tres hits y una carrera sucia tolerada, y cerró el choque el también diestro Marcos Ortega, que en cuatro capítulos soportó seis inatrapables, ponchó a igual número de rivales, y no admitió carreras.



Los ganadores pegaron once indiscutibles, tres menos que los derrotados, con destaque para el zurdo antesalista Rafael Fonseca, que se fue de 4-3, con un cuadrangular, y el designado Jean Fernández, 5-2, con jonrón incluido.



Por los discípulos de Dioel Reyes, sobresalió el torpedero Eddy Rodríguez, de 4-3, y el jardinero Osmani Fergunson de 4-2.





En otros desafíos de esta primera fecha en la Zona Occidental, Pinar del Rio dispuso 7x4 de Artemisa, y Matanzas 8x7 de Villa Clara.



Por su parte, en el Oriente, el manager de Ciego de Ávila, Yorelvis Charles, tuvo un debut triunfal ante el subcampeón Las Tunas 8x3, y Granma venció a Guantánamo 4x1.



Cienfuegos y Mayabeque no pudieron jugar por lluvia y lo harán este domingo en jornada doble, en tanto, Santiago y Holguín pospusieron su compromiso por falta de alojamiento en casa de los primeros.

Del Autor