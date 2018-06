Sub 23: Pinar y Matanzas ganan el doble



Foto tomada del periódico Guerrillero



Los equipos de Pinar del Río y Matanzas ganaron por partida doble este sábado a Artemisa y Mayabeque, respectivamente, para mantener sus opciones de clasificar a los play off de la V Serie Nacional Sub 23 años, en jornada donde Granma y Las Tunas sellaron su juego por oscuridad.



Los vueltabajeros, que no jugaban desde el 19 de mayo pasado, reaparecieron en su estadio Capitán San Luis, y derrotaron por la vía del nocao a sus vecinos de Artemisa 13x0 en siete entradas en el primer desafío, y más tarde salieron airosos 8x2.



Por su parte, los de la Atenas de Cuba, como visitantes en Güines, dieron cuenta de Mayabeque con marcadores de 9x3 y 7x3.



Tras estos desenlaces, Pinar se mantiene cuarto en la Zona Occidental con 18 -13, y Matanzas es tercero con 23-14, a juego y medio de la Isla de la Juventud, que ocupa el segundo lugar de la tabla con 23-11.



Cienfuegos, ya clasificado a la final del oeste con 28-9, y tres partidos menos jugados, continúa preparándose en espera de conocer su rival, y atento a lo que suceda con La Isla, pues si estos ganan los seis partidos que le restan, entonces, los sureños tendrán que jugar al menos uno y ganarlo, para poder finalizar primeros.



En cuanto a la Zona Oriental, este sábado Granma y Las Tunas protagonizaron en el Mártires de Barbados, el partido más largo en la historia de estos certámenes.



El encuentro, que fue detenido por oscuridad cerca de las siete de la noche, se reanudará este domingo con el pizarrón igualado a dos carreras, luego de 14 entradas completas.



De ganar Granma se proclamaría monarca del Oriente y clasificaría a la final nacional.



A continuación la tabla de posiciones de la Zona Occidental:







Reprogramación de Juegos no celebrados

Zona Occidental







Nota: Reprogramación de los juegos no celebrados, si en el transcurso de la celebración de los mismos algún equipo resulta clasificado no se juega más y comienza la semifinal Occidental. Si el equipo de La Isla gana todos los juegos a celebrar, hay que reprogramar los juegos no celebrados del equipo Cienfuegos para decidir quién es el primer lugar de la zona.



La semifinal comenzará al segundo día después de haberse decidido los clasificados

