Sub 23: Play Off Oriental, Granma ganó el primero





El equipo de béisbol de Granma ganó este viernes 12x4 a Las Tunas en el primer juego de la final Oriental de la V Serie Nacional Sub 23 años, que dará al vencedor su boleto para la gran final.



En el estadio Mártires de Barbados, los locales solo dejaron de anotar en la tercera y octava entradas, en el resto de los capítulos pisaron la goma ante cinco lanzadores utilizados por la novena de Las Tunas.



Los jardineros Alien Echevarría, de 5-3 con par de tubeyes, y Wilson Fonseca, de 3-2, con un doble y tres impulsadas, lideraron la ofensiva de los ganadores, aunque otros tres bateadores pegaron par de indiscutibles.



Desde el montículo, el lanzador zurdo Daniel Creach se apuntó su octava victoria de la temporada, tras lanzar cinco entradas completas, en las que soportó cuatro carreras, dos limpias, con seis hits tolerados, un ponche y cuatro boletos.



Por los derrotados, sobresalió el cuarto bate y antesalista Denis Peña, que pegó el único cuadrangular del desafío con uno a bordo en la sexta entrada.



Este sábado desde las dos de la tarde se disputará el segundo encuentro de esta final oriental, y si los llamados “Alazanes” repiten su victoria se convertirían en el primer clasificado a la final, a la espera de conocer el campeón de Occidente.



ANOTACIÓN POR ENTRADAS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

VS: LTU 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 8 5

HC: GRA 1 2 0 1 1 1 6 0 - 12 14 2



Por su parte, en el Oeste del país, este viernes el seleccionado de la Isla de la Juventud completó la barrida ante La Habana con victoria de 6x1 en Nueva Gerona.



Los pineros con 23 victorias y once derrotas siguen segundos en la tabla de posiciones, detrás del ya asegurado Cienfuegos, y por delante de Matanzas 21-14, y Pinar 16-13.



A continuación, la reprogramación de los juegos suspendidos que fue enviada por la comisión nacional del deporte.







Del Autor