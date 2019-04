Sub 23: Seis equipos con par de victorias

Cuatro equipos de Occidente, Pinar del Rio, La Habana, Mayabeque y Matanzas, y dos del Oriente, Ciego de Ávila y Granma, ganaron por partida doble durante el primer fin de semana de la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años.



Los vueltabajeros, que el año pasado registraron su mejor actuación en estas lides con un séptimo lugar, vencieron por segundo día consecutivo a sus vecinos de Artemisa con idéntico marcador de 7x4, en tanto, La Habana, monarca de la II Serie Sub 23 en 2015, volvió a remontar ante el campeón defensor, Isla de la Juventud, y esta vez se impusieron 5x3.



Los capitalinos perdían 3x2 en el octavo cuando aprovecharon la salida del abridor zurdo de la Isla, Yaniel Zayas, para fabricar tres anotaciones ante los relevistas Raúl Guilarte, que cargó con el revés, y Franklin Quintana.



Un indiscutible por el cuadro del jardinero Lesdian Coello igualó las acciones, y un cañonazo al derecho del noveno bate Orestes Reyes remolcó las decisivas.



Ernesto Matos que tiró la séptima entrada se acreditó la victoria, con la ayuda del veloz Raymond Figueredo, que trabajó durante 1,2 tercio para apuntarse el salvamento.



En los otros resultados del Oeste, Mayabeque, derrotó en el doble dominical a Cienfuegos con pizarras de 9x5 y 8x3, y Matanzas noqueó en siete entradas 15x3 a Villa Clara.



Por la región oriental, el debutante director avileño Yorelvis Charles, volvió a superar al subcampeón de la temporada pasada, Las Tunas 9x4, y Granma, semifinalista de la campaña precedente superó 6x4 al sotanero en esta categoría, Guantánamo.



El único enfrentamiento que encuentra paridad es el que sostienen Sancti Spíritus y Camagüey con la victoria conseguida por los agramontinos este domingo 5x3.



Tras dos jornadas, la Serie Sub 23, ya archiva un juego decidido en Regla Ibaf, ganado por Matanzas en once entradas a Villa Clara, y un nocao beisbolero, propinado por el propio cuadro yumurino al seleccionado del centro del país.



Hoy continuarán las acciones con los terceros choques de las primeras subseries particulares que terminarán el martes.

