Sub23: Matanzas noqueó a Mayabeque y se mantiene invicto

Sub23: Matanzas noque a Mayabeque y se mantiene invicto

Matanzas mantuvo su invicto este jueves en cinco salidas en la VI Serie Nacional de béisbol Sub 23 años, tras vencer 13x0 por la vía del nocao en siete entradas al equipo de Mayabeque.



En el estadio de Güines, los visitantes fabricaron racimos de tres carreras en la segunda y cuarta entradas, agregaron otras seis en el quinto episodio, y una más en el séptimo capítulo, ante tres lanzadores utilizados por los llamados “Huracanes” de Mayabeque.



El segunda base Jonh William Ortega, de 3-2, con un doble y tres remolques, y el cuarto bate e inicialista Brian Rodríguez, de 5-2 con un doble y dos impulsadas, comandaron la ofensiva de los yumurinos.



Matanzas con 5-0 lidera el grupo B de la zona occidental, escoltado por Mayabeque y Cienfuegos (2-3). Cierra la tabla Villa Clara (1-4), que ganó su primer juego de la temporada 19x9, K0 ante Cienfuegos.



Por su parte, en el grupo A de Occidente, Pinar del Rio (4-1) se reafirmó en la cima con victoria de 4x2 ante La Habana en el estadio Latinoamericano.



Los vueltabajeros son secundados por los capitalinos (3-2), La Isla (3-2) y Artemisa (1-4). Este jueves los pineros superaron a los “Cazadores” artemiseños 5x1 con la primera victoria de su estelar derecho Jonathan Carbó.



Entre tanto, en la región oriental, Santiago y Holguín tuvieron un debut victorioso en la justa, y Sancti Spíritus continuó con su buen inicio de campaña.



Los santiagueros, bicampeones de esta categoría, derrotaron 7x4 a Guantánamo, los holguineros dispusieron 13x6 de sus vecinos de Granma, y los espirituanos que dirige el ex receptor Eriel Sánchez vencieron en un reñido juego 6x5 a Ciego de Ávila.



Por último, Camagüey noqueó 13x2 al subcampeón nacional Las Tunas, que encajó su cuarto revés en la todavía joven temporada.



Tabla de posiciones



Zona Occidental

Grupo A

PRI 4-1

LHA 3-2

ISJ 2-3

ART 1-4



Grupo B

MTZ 5-0

MYB y CFG 2-3

VCL 1-4



Zona Oriental

Grupo C

SSP 4-1

CAV 3-2

CAM 2-3

LTU 1-4



Grupo D

SCU y HLG 1-0

GRM y GTM 2-3

