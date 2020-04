Suben los precios del petróleo luego del acuerdo sobre los recortes de la producción

Suben los precios del petrleo luego del acuerdo sobre los recortes de la produccin

Los precios del petróleo aumentaron este lunes más de 3 por ciento después que los principales productores acordaron una histórica reducción del volumen de producción en plena pandemia del nuevo coronavirus. Hoy el barril del West Texas Intermediate se negociaba a 23, 55 dólares, al tiempo que el crudo de Brent aumentaba 3,1 por ciento, lo que representó un precio de 32 coma 46 dólares por barril. Por otro lado, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nahle, informó que la reducción acordada sería de 9,7 millones de barriles a partir del próximo Primero de mayo. Mientras, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammad Barkindo, calificó los recortes como 'históricos', y señaló que esa reducción de la producción petrolera son 'los mayores en volumen y de mayor duración, ya que están planificados para dos años'.



Muestra Canal de China un documental sobre los retos de Cuba ante COVID-19



El canal internacional CGTN de China mostró hoy en un documental sobre las dificultades que enfrenta Cuba para combatir la pandemia de COVID-19 a causa del recrudecimiento del bloqueo financiero, económico y comercial de Estados Unidos. En el material recordó que la Mayor de la Antillas fue el único país imposibilitado de acceder a las donaciones de mascarillas e insumos médicos de la Fundación Jack Ma y el gigante del comercio electrónico Alibaba, porque la transportista contratada declinó entregarlos a último minuto debido a la política de bloqueo de Washington. Además, el documental hace referencia a las denuncias del presidente Miguel Díaz-Canel y la embajada en Beijing, así como a las votaciones consecutivas y mayoritarias desde 1992 en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos. Por otro lado, el material del canal internacional CGTN de China indicó que mucho antes de reportar su primer caso de COVID-19, Cuba apoyó a China con el interferón Alfa 2B recombinante, un producto líder de su biotecnología que fue incluido junto a otros fármacos occidentales en tratamientos contra el mortífero nuevo coronavirus. Igualmente, el documental ilustró la solidaridad de Cuba con el recibimiento de un crucero británico para trasbordar a sus pasajeros hacia su tierra natal y el envío de brigadas de salud a otras naciones seriamente afectadas por la COVID-19, sin descuidar su propio combate a la pandemia.



Ascienden a un millón 807 989 los contagiados por el nuevo coronavirus en el Mundo



El reporte de infectados con COVID-19 emitido en las últimas horas de este domingo señaló que la cifra de contagiados llegó a un millón 807 mil 989, en el Mundo, de los cuales 112 mil 241 han fallecidos, según el reporte de la Universidad John Hopkins. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la enfermedad, con 532 mil 339 casos del nuevo coronavirus, siendo la ciudad de Nueva York el epicentro de los contagios, y la víspera se reportaron 798 decesos, y el total de muertos creció a 11 mil 410 en todo el país. España sigue como la segunda nación del Mundo más afectada por la pandemia, con 166 mil 19 reportes de coronavirus y 16 mil 972 fallecimientos. Tan sólo este domingo la península ibérica anunció 619 muertes, y rompió la tendencia a la baja en muertes que el gobierno había hecho oficial la semana pasada. En contraste, Italia sumó 431 muertos, la menor cantidad en tres semanas según fuentes locales, mientras le número total de muertos llegó a los 19 mil 899, y aún se mantiene como el país con el mayor número de muertes. Aunque China siempre figurará en la lista como uno de los países más golpeados por la enfermedad, debido a que la ciudad de Wuhan se originó la pandemia, este domingo solo se reportaron 60 nuevos casos y todos importados.



Bajo emergencia por primera vez todos los Estados de la Unión



El incontrolable brote de la COVID-19 provocó que por primera vez en la historia del país, todos los Estados de la Unión se encuentren hoy bajo una declaración federal de desastre. Ubicado en el oeste de Estados Unidos, Wyoming, era el único estado que faltaba por pasar a la fase de emergencia, y aunque no registra decesos confirmados por el nuevo coronavirus, y la propagación de la COVID-19 es menos impactante que en otros territorios estadounidenses se decidió pasarlo a la fase de emergencia. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió emitir la víspera la fase de emergencia para permitir que ese estado acceda a fondos federales destinados a acciones de contención contra el avance de la COVID-19 en el país. Además de Wyoming, Trump aprobó la situación de zona de emergencia para el Distrito de Columbia, la colonia de Puerto Rico, Islas Marianas, Islas Vírgenes y Guam.



Agradece Nicolás Maduro al Papa Francisco por pedir el cese de medidas ilegales contra su país



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro agradeció la víspera al papa Francisco por pedir el cese de las medidas ilegales y la persecución contra su país en medio de la pandemia de COVID-19. En sus declaraciones desde el Palacio de Miraflores, Maduro ratificó su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales para el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, con el fin de afrontar el nuevo coronavirus. Con anterioridad, el sumo pontífice pidió por el fin de las guerras, la supresión del comercio de armas, el levantamiento de las sanciones injustas y la condonación de la deuda a los países pobres afectados por la enfermedad. Durante su mensaje ante la contingencia sanitaria actual, el papa Francisco hizo especial referencia a Venezuela para que el levantamiento de las medidas coercitivas permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura geopolítica.



Rechaza Rusia críticas de Estados Unidos a la OMS por el nuevo coronavirus



El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que las acusaciones de Estados Unidos contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscan trasladar su responsabilidad por la crisis del coronavirus en su país. 'Ante la rápida propagación por el mundo de la COVID-19, causan preocupación los intentos por parte de algunos países de transferir a otros la responsabilidad por el ambiente epidemiológico que empeora dentro de sus fronteras', señaló el comunicado de la cancillería rusa. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se refirió a las recientes acusaciones de Washington contra la OMS por no haber reaccionado a tiempo a la epidemia y por ello pidió evitar la politización en torno a la pandemia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado en varias a la institución mundial de la salud porque considera que su reacción fue insuficiente.



Continuarán la mayoría de estados de Brasil con aislamiento social



La mayoría de los estados brasileños declinó cumplir con la orientación emitida por el Ministerio de Salud de abandonar a partir de hoy el aislamiento social por el nuevo coronavirus hacia una medida más flexible. De los 27 estados y distritos brasileños que respondieron al informe de la cartera sanitaria, 19 comunicaron que mantendrán el confinamiento sin un plazo definido o en algún caso ajustarán solo determinados puntos. El pasado 6 de marzo, cuando el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, estuvo a punto de perder su cargo en medio de los enfrentamientos con el presidente Jair Bolsonaro, el ministerio publicó el boletín epidemiológico número siete. Ese documento tenía entre sus principales recomendaciones que 'a partir del 13 de abril, los municipios, el Distrito Federal y los estados que implementaron medidas de Distancia Social Extendida comenzarían la transición a la Distancia Social Selectiva si tuvieran menos del 50 por ciento de su capacidad hospitalaria ocupada por portadores de la Covid-19 confirmados'.



Continúa China el ensayo de vacuna contra COVID-19



Científicos de China comenzaron la segunda fase del ensayo clínico del primer candidato nacional de vacuna contra la Covid-19, pero limitó el estudio sobre el medicamento remdesivir por falta de voluntarios, reportó hoy la prensa local. El periódico Global Times informó que en esta etapa se usa el método aleatorio, doble ciego y controlado con placebo, y la víspera recibieron la inyección recombinante 100 individuos sanos, mayores de 18 años de edad y procedentes de Wuhan, el epicentro del brote del nuevo coronavirus. Los voluntarios se dividieron en tres grupos y no requerirán cuarentena centralizada durante 14 días porque los médicos les darán seguimiento con visitas a sus casas. Algunos presentaron efectos adversos como arritmia, diarrea y mareo 30 minutos después del proceso, y los médicos indicaron que también tendrán fiebre en un período de 24 horas.



