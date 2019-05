Subsidio: una política perfectible

Subsidio: una poltica perfectible

Aquellas personas que carezcan de solvencia económica y tengan necesidad e interés en realizar acciones constructivas en sus viviendas podrán optar por la modalidad del subsidio.



El estado cubano destina aproximadamente más de mil millones de pesos anuales, para cubrir los gastos por venta de materiales de la construcción, trasportación, gestión de la mano de obra y documentación técnica en caso que lo requiera.



Martha Pérez González damnificada del tonado se siente complacida con el subsidio que le ha otorgado el estado. Su historial médico y el de su hermano impidieron que pudiera acometer la reparación de su vivienda sin ayuda del gobierno” me dieron 33 mil pesos para reparar la cubierta de mi casa y me siento muy agradecida con la Revolución”.







Para la enfermera Kirenia Lazara Zamora Viforniano, vecina del reparto Lawton en el municipio 10 de Octubre, su experiencia como subsidiada del tornado ha sido bien distinta. Lleva dos meses sin trabajar porque todavía no ha podido terminar la reparación de su vivienda,



“No he podido facturar porque no hay acero ni cemento en el rastro de Armas. La trasportación es otro elemento que nos golpea mucho”, aseguró la damnificada quien recibió un subsidio por 85 mil pesos.



El Consejos de Administración Municipal publica, por lo regular dos veces al año, la convocatoria para el otorgamiento de subsidios. El inversionista del grupo de subsidio de la Dirección Municipal de la Vivienda del Municipio 10 de Octubre, Miguel Romero Marrero explicó que las personas interesadas deberán acudir a las direcciones municipales de la vivienda para hacer sus solicitudes.







El expediente deberá transitar por diferentes procesos para con posterioridad ser aprobado por el Consejo de la Administración Municipal (CAM), indicó el especialista de vivienda quien agregó que a las personas aprobadas se les entregará el listado de recursos para después poder ir a comprar en los rastros.



En 72 horas la dirección Municipal de la Vivienda solicita a las direcciones Municipales de Trabajo una investigación socioeconómica que avale los bajos ingresos del núcleo familiar que les impida afrontar una acción constructiva, así lo refiere Reynier Palacio Villalón, director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Habana.



“Se suma todos los ingresos que entran en el hogar y se divide por la cantidad de personas que integran el núcleo familiar, si el per cápita da por debajo de trecientos pesos no hay solvencia económica y por tanto la persona está avalada por la dirección municipal de trabajo” y agregó que hay excepcionalidades, “hay familias con una situación social muy compleja y aunque lleguen hasta seiscientos pesos procede favorablemente la investigación”.



Aun cuando la resolución 18 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en 2018 contempla toda la reglamentación para la investigación socioeconómica esta transita por decisiones subjetivas que demandan una mayor integración de los factores de la sociedad.







La vicepresidenta de construcciones del gobierno del municipio Habana Vieja, Marlen León Hernández señala que es muy importante destacar que serán denegados aquellos solicitantes que tengan en su núcleo familiar a personas en edad laboral que no quieren trabajar.



Otro de los elementos destacados por León Hernández se refiere a que hay personas que solicitan el subsidio en más de una ocasión, “el subsidio no es para reparar la vivienda entera sino solamente para 25 metros cuadrados”



A los usufructos y arrendatarios no se les aprueba estructura horizontal porque esa acción constructiva la debe acometer el estado de manera planificada, recalcó la funcionaria del gobierno del capitalino municipio de Habana Vieja, “solo se les dará subsidio para la reparación menor como baño, cocina, cambio de carpintería, pisos entre otros”.

Del Autor