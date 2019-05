Subsidio: una política perfectible II

Subsidio: una poltica perfectible II





El programa de subsidios a la población para la construcción de viviendas no termina con el otorgamiento por parte del Consejo de la Administración Municipal, sino con la ejecución de la obra. Trámites bancarios, compra de materiales de la construcción, trasportación, así como gestión de mano de obra son los pasos que deberán seguir las personas para terminar su vivienda.



Ante la interrogante de cómo se ha desarrollado el proceso de compra de los materiales de la construcción para la ejecución del subsidio, Regla Acosta Ibañes refiere, “Yo tengo hasta dolor de cabeza con el tema subsidio y rastro”. Al argumentar detalló: “A mí me dieron 16 mil pesos para mano de obra y cuatro mil para el transporte, de un total de 58 mil pesos. Esos veinte mil pesos no me van a alcanzar para pagar trasportación y la mano de obra, pero es una ayuda que nos da el Estado”.



Yamilaine Laguardia, subsidiada por el tornado, también afronta problemas con la compra de materiales de la construcción en el rastro de Armas, “no he podido avanzar porque no hay acero ni cemento” y agregó que a veces hasta el llegado de los sacos es un problema, “te dicen que debes llevar algún familiar que te ayude y en el peor de los casos se van y te dejan plantada”, recalcó Laguardia.



Sin dudas existen insatisfacciones en la población. El insuficiente abastecimiento de las tiendas de materiales de construcción para subsidiados, los llamados rastros, el exiguo servicio de trasportación y la gestión de mano de obra marcan las pautas de la inconformidad de los subsidiados, quienes aspiran a tener una vivienda adecuada.



El director de venta minorista del Ministerio de Comercio Interior(MINCIN), Yosvany Pupo Otero explicó que los recursos que dan respuesta al Plan de la Economía en la actividad de materiales de la construcción cubren la demanda de las células básicas habitacionales y una parte del resto de las acciones constructivas.







“Este año están garantizados los recursos de la demanda de materiales para la construcción de 15 mil 504 células básicas habitacionales, sin embargo, existen otras 38 acciones constructivas que no siempre están reflejadas en la demanda. Puntualmente faltan recursos”, agregó Pupo Otero.



Existe un grupo significativo de personas que no han podido culminar sus acciones constructivas por falta de materiales. Así lo constataron subsidiados del reparto Lawton, quienes compran en el rastro de Armas en el municipio 10 de Octubre.



Para Dayamí Villegas es agobiante tener que ir todos los días hasta el rastro de Armas para mantener su número en la cola, “Yo soy el número 90 en la famosa cola” y agrega “Hasta el momento solo he podido facturar una ventana. Cada vez que voy no hay cemento ni acero. Otra de las dificultades es la trasportación. Es difícil encontrar quien te quiera llevar los materiales. Ahora mismo yo tengo congelada la cuenta para trasportación”.



Para aligerar el proceso y eliminar las llamadas colas se incorporó el uso de las tarjetas magnéticas para la compra de los materiales de construcción en las tiendas del MINCIN que operan en CUP. La directora de Banca Corporativa de la Oficina Central del Banco Metropolitano, Gleidy Salceiro López explicó que el importe que corresponde a la trasportación es el 10 % y para mano de obra el 30% ambos del importe aprobado en el subsidio.



Respecto a la ejecución de los presupuestos, el asesor de la vicepresidencia de construcción del gobierno municipal de Plaza de la Revolución, Alberto Limonta Domínguez explicó que desde hace años atrás el dinero para pagarle al trasportista se queda en la cuenta y argumentó, “el dinero no se ejecuta porque las personas no encuentran al trasportista que les pueda sacar los materiales, entonces lo han tenido que hacer por su cuenta”.







La realidad denota que tanto los trasportistas como constructores con licencia operativa no se interesan por prestar servicios a personas subsidiadas por lo que el proceso se dilata e incrementa el número de personas que solicitan prórroga.



La asesora de la vicepresidencia de construcción del gobierno municipal de Plaza de la Revolución, Gilma Arias explica que la vivienda certifica obra terminada y añadió “si te pasas cuatro años y no la terminas no se te puede cerrar el subsidio. Eso depende de la acción constructiva. Si es una integral son 18 meses, si es una reparación de baño y cocina es un año y si es una conservación menor son seis meses”.



Al retomar el complejo proceso de la venta de materiales de la construcción, el asesor de la vicepresidencia de construcción del gobierno municipal de Plaza de la Revolución, Alberto Limonta Domínguez argumentó, “se ha querido hacer lo que se llama el paquete, donde el subsidiado vaya una sola vez a la tienda de materiales y lo compre todo. Sin embargo, el escenario es totalmente contrario”.



Según refrenda la ley, las direcciones municipales de la Vivienda deberán fiscalizar la ejecución de las obras y de esa forma detectar irregularidades en el proceso constructivo, sin embargo, la realidad denota falta de control y sistematicidad.



Habrá que sensibilizar más a las personas involucradas en resolver uno de los problemas más palpables de nuestro país, sin incurrir en ilegalidades ni malas prácticas. Estamos llamados a redoblar esfuerzos y hacer cada día más perfectibles nuestros proyectos. Aun cuando las dificultades son muchas siempre habrá quien con una sonrisa en los labios agradece la obra de la Revolución.



