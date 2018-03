Suchitel Ávila aspira a su tercera corona Centro Caribe (+Audios)

Con un nuevo e impresionante físico, la veterana basquebolista capitalina Suchitel Ávila, espera ser llamada la preselección nacional, e integrar el equipo que nos representará en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 19 de julio al 3 de agosto, en Barranquilla, Colombia.



De 35 años de edad, Suchitel, fue apartada de la preselección nacional luego de la no clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, y ahora aspira a regresar luego de perder más de 50 kilos de peso corporal.



“No he tomado medicamento alguno para bajar de peso, ha sido algo normal, natural, yo estaba en 136 kilos y ahora estoy en 85, y me siento muy bien con este peso, y como le he dicho a otras personas, hay Suchitel para rato”, comentó la jugadora.



“El entrenador del equipo nacional, Alberto Zabala, está sorprendido con mi actual estado físico, nunca esperó que mi regreso fuera así, y verme en este peso”, añadió.



Campeona en los Juegos de Cartagena de Indias 2006 y Veracruz 2014, la habanera espera asistir a sus terceros Juegos en Barranquilla, Colombia.



“Espero que me llamen a la preselección, porque va ser una felicidad para mí, eso es lo que necesito, participar y ganar mis terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, para aumentar mi medallero”.



La capitalina lideró a las mejores anotadoras en la fase clasificatoria de la actual liga superior al marcar 337 puntos en los quince partidos que jugó.



Actualmente la Giraldilla se alista para competir en la gran final ante Sancti Spíritus, antes de viajar a El Salvador, donde ha sido contratada por el club Santa Ana de ese país centroamericano.



En audio escuche las declaraciones de Suchitel sobre su actual estado de forma, y su aspiración de volver al equipo nacional:

