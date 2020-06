Sufre EEUU repunte notable de los casos positivos por COVID-19 2020-06-18 12:51:07 / Noticiero Nacional de Radio

Tres de los estados más poblados de Estados Unidos: Florida, Texas y Arizona registraron esta semana récords en el número de contagios diarios de coronavirus.



Sin embargo, las autoridades estatales no contemplan cambiar sus planes de reapertura de la economía, en consonancia con un guión acelerado de fin del confinamiento social, respaldado por las urgencias electorales de Donald Trump.



Por ejemplo, Florida suma a diario desde hace más de dos semanas millares de casos nuevos de COVID-19, pero el gobernador, Ron de Santis, ratificó que no habrá posibilidad de retroceso en la flexibilización de las restricciones implementadas al inicio de la epidemia.



El llamado Estado del Sol reportó más de dos mil 600 casos nuevos el miércoles y Arizona más de mil 800, el segundo aumento diario más alto para ambos estados.



Las hospitalizaciones por COVID-19 también están subiendo o se ubican en niveles récord, pero a diferencia de los picos reportados en nuevos contagios, los ingresos No pueden atribuirse simplemente a un incremento de las pruebas, de acuerdo con los expertos.



En Florida, parte del aumento se ha relacionado con la reapertura de bares, donde las personas se apiñan, lo que facilita la transmisión del virus.



Es lo que ocurrió cuando 16 jóvenes decidieron celebrar el cumpleaños de un amigo y acudieron el seis de junio a un bar recientemente reabierto en Jacksonville Beach y, al parecer, tuvieron un encuentro festivo, hasta que se toparon con la covid-19, como reseñó la cadena CNN.



Todos los 16 jóvenes dieron positivo por coronavirus días después, y se han enterado de que otras personas que también acudieron a ese lugar enfermaron.





Tres de las asistentes a esa fiesta en el bar contaron a la CNN que el lugar estaba repleto y que ninguno de los 16 amigos llevaba mascarilla, ni tampoco era usada por el resto de los presentes en el lugar.



“Estando allí ante toda esa gente, supimos que estábamos yendo demasiado lejos”, admitió la joven Kat Laytona a CNN.



Ella y sus amistades al parecer inicialmente pensaron que la covid-19 ya no era una amenaza patente, dada la reapertura declarada por el gobierno de Florida y las comunicaciones al respecto de las autoridades estatales y la administración federal.



Pero ahora, las 16 personas están convencidas de que se contagiaron de coronavirus en ese bar y aunque han sufrido síntomas menores, quisieron alertar a la sociedad del alto riesgo de la reapertura prematura:



“Me siento estúpida, es demasiado pronto”, lamentó Erika Crisp, en relación con su visita a ese bar y a la reanudación de actividades que se da en Florida.



Texas también apunta a los bares como uno de los orígenes de su brote, mientras que en Oregón más de 200 casos nuevos se relacionan con eventos en una iglesia.



Oklahoma, donde los casos están aumentando rápidamente, se prepara para que Donald Trump celebre un acto electoral el próximo sábado en un recinto cerrado.



Los restaurantes, bares y lugares cerrados, sobre todo si las personas no portan allí mascarillas, son focos de alto riesgo de contagio de coronavirus, según los expertos.



Más de dos millones de personas se han contagiado con el virus en Estados Unidos y más de 116 mil han muerto por COVID-19, la cifra más alta en el mundo.