Sufre Trump nuevo revés judicial en el tema migratorio

2018-01-10 14:44:20 / web@radiorebelde.icrt.cu





El gobierno de Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial en el tema migratorio, al decidir un tribunal que el programa conocido como DACA, debe mantenerse mientras dure la demanda legal contra la decisión de la Casa Blanca de suspenderlo.



El pasado cinco de septiembre, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, que protege de la deportación a 750 mil inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers" o soñadores, que llegaron al país siendo niños.



Aunque la justificación del gobierno estadounidense fue que esos jóvenes entraron en Estados Unidos de forma ilegal, Sessions determinó que la suspensión del DACA no entraría en pleno vigor durante seis meses, el período concedido al Congreso para que acuerde alguna solución legislativa, con el fin de resolver la situación de los jóvenes indocumentados, muchos de los cuales solo hablan inglés y no recuerdan nada de sus países de origen.



Sin embargo, el juez de la corte de distrito de San Francisco, William Alsup, falló a favor de que se vuelva a la situación existente antes del anuncio de Sessions de revocar el programa DACA, mientras se dirimen las demandas legales interpuestas contra la decisión del fiscal general.



Alsup aludía a los reclamos en contra de la medida del gobierno de Trump, presentados por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, así como por los estados de Maine, Minnesota y Maryland, bajo el argumento de que el desmantelamiento del DACA se hizo de manera arbitraria y sin seguir los procedimientos necesarios.



El fiscal general del estado de California, Xavier Becerra, expresó en Twitter su satisfacción con la medida de Alsup y escribió que la resolución del magistrado, anoche, demuestra que nadie está por encima de la ley, en alusión al gobierno de Trump.







Pero la Casa Blanca calificó de indignante la decisión del juez, tras la supuesta reunión bipartidista exitosa de Trump con integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado realizada el mismo martes.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió en que la suerte del programa DACA debe quedar únicamente en manos del Congreso.



El anuncio del juez californiano coincide precisamente con un momento de lucha política intensa en torno al futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, y la construcción del muro en la frontera con México.



Trump condicionó la revisión de DACA a que el Congreso libere fondos para la valla fronteriza, pero la bancada demócrata no acepta ese requisito.



Los jóvenes indocumentados beneficiados por DACA podrían enfrentar la deportación, si los demócratas y los republicanos no logran un entendimiento de aquí al 5 de marzo, cuando el programa termina formalmente.









(Noticiero Nacional de Radio)