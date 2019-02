Sugieren en Brasil cierre de modelo de represas hasta el 2021

En Brasil informan que la Agencia Nacional de Minería recomendó cerrar hasta el año 2021 las actividades de las represas denominadas a aguas arriba, por su daño potencial como el de la reciente catástrofe en ese país. La entidad se refiere a las represas a montante, construidas para almacenar por encima del nivel del cauce natural, una forma de construcción más barata y también más peligrosa, prohibida en algunos países, pero que algunas empresas siguen usando en la nación sudamericana. El 25 de enero los diques de un depósito mineral colapsaron en el estado de Minas Gerais, donde un golpe de agua, lodo y residuos arrasó con todo lo que encontró a su paso; y desde entonces se ha generado un gran debate. Hasta el momento por la tragedia se contabilizan 166 muertes y 155 desaparecidos, mientras se mantienen las operaciones de búsqueda de víctimas. (RR)



Preparan cinco estados demanda a Trump por decretar Emergencia Nacional



Varios medios internacionales informaron que al menos cinco estados de la Unión sopesan hoy la posibilidad de demandar al presidente Donald Trump por su criticada decisión de declarar una Emergencia Nacional para financiar un muro en la frontera con México. Definitivamente es inminente. Estamos preparados, sabíamos que algo como esto podría suceder, afirmó el fiscal general de California, Xavier Becerra, en el programa This Week al informar que junto a su estado se sumarán a la eventual reclamación Nuevo México, Oregón, Hawái y Minnesota. Las críticas al gobernante por este tema se produjeron desde el mismo momento en que anunció la medida. Nueve miembros del Congreso que representan distritos a lo largo de la frontera sur, ocho demócratas y un republicano, ninguno apoya la declaración del presidente. Mientras, en el Capitolio, la formación azul está preparando una resolución para revocar la orden, y un número creciente de republicanos desafían a Trump, al plantear que no hay crisis que justifique violar la Constitución. El jueves pasado la Unión Americana de Libertades Civiles expresó que el anhelo del presidente Trump por un muro en la frontera sur no se puede justificar llamando a una emergencia nacional. (RR)



Aboga Nicolás Maduro por un diálogo nacional sin injerencia



El gobierno de Venezuela muestra hoy total disposición al diálogo nacional con todos los sectores de la oposición para resolver las diferencias políticas sin intervención extranjera, aseveró el presidente, Nicolás Maduro, publicó Prensa Latina. En entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP), transmitida por Venezolana de Televisión, Maduro aseguró encontrarse listo para dialogar con todos los partidos opositores del país en pos de que se imponga la paz y no sigan sonando los tambores de guerra. Por otro lado, Maduro reiteró la propuesta de adelantar para este año las elecciones de la Asamblea Nacional (Parlamento), ente de mayoría opositora declarado en desacato desde 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia por juramentar a tres diputados suspendidos por irregularidades electorales. Asimismo, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseveró que se encuentra a la espera de una mesa de diálogo concertada a través del Mecanismo de Montevideo -impulsado por México, Uruguay, Bolivia y 14 países de la Comunidad de Estados del Caribe, de la pueda emerger una fecha para efectuar esos comicios, como un primer paso para dirimir las diferencias por vías pacíficas y democráticas. Sectores de la oposición venezolana protagonizaron un intento de golpe de Estado mediante la autoproclamación de un llamado gobierno de transición liderado por el titular de Legislativo, Juan Guaidó, quien recibió el apoyo automático de la administración estadounidense de Donald Trump. Al respecto, Maduro subrayó que el diputado Guaidó violó la Constitución de Venezuela en reiteradas oportunidades y tiene responsabilidades judiciales por delitos cometidos de manera continuada. También el mandatario Nicolás Maduro recordó que en su escalada agresiva de sanciones económicas y persecución financiera, Estados Unidos congeló activos y cuentas venezolanas en el exterior por un valor de 30 mil millones de dólares, mientras ofrece una ayuda humanitaria de apenas 20 millones, en lo que catalogó como un show contra la dignidad del país, y señaló ratificó su disposición de mantener una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, así como con los empresarios norteamericanos dispuestos a invertir en la economía venezolana. (AP)



Pide Rusia el cese de los ultimátum contra Venezuela



El Gobierno de Rusia, por medio de su ministro del Exterior, Serguéi Lavrov, pidió el cese de los ultimátums dados por diferentes Gobiernos contra la administración del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, reportó Telesur. Al respecto, Lavrov instó a la comunidad internacional a llamar a un diálogo franco en Venezuela, para que de esta forma los habitantes del país suramericano puedan resolver sus divergencias en paz. Si nos basamos en el derecho internacional, la situación venezolana es un asunto interno, y la comunidad internacional debería instar a los venezolanos a encontrar una solución entre ellos, a favor de lo cual se mostraron Uruguay, México, los países de la Comunidad de Estados del Caribe, Rusia, China, Irán, Bolivia y muchos otros, expresó el canciller ruso. Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa señaló que algunos Gobierno tratan de resolver la crisis de Venezuela al margen del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), imponiendo reglas que intentan obligar al presidente Nicolás Maduro a postularse a unas elecciones anticipadas, cuando recientemente, en mayo de 2018, los venezolanos celebraron comicios presidenciales. También, Serguéi Lavrov denunció que la autoproclamación del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela fue ordenada desde el exterior, detallando que el tema venezolano fue discutido por todos los Estados asociados en la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich, Alemania. (Telesur)



Exige Irán más compromiso de Europa para salvar acuerdo nuclear



El canciller de Irán, Mohammed Yavad Zarif, exigió más compromiso de los países europeos para salvar el acuerdo nuclear frente a los llamamientos estadounidenses de abandonarlo. En un discurso en la Conferencia de Seguridad, que sesiona en Munich, Alemania hoy, Zarif demandó a las naciones del viejo continente apartarse del unilateralismo Washington que violó hasta resoluciones de las Naciones Unidas con su retirada del pacto. El jefe de la diplomacia afirmó por redes sociales que “Irán no puede asumir toda la factura por los logros vitales de la seguridad global, ya sea el acuerdo nuclear o la lucha contra el narcotráfico”. La República Islámica desempeña un papel destacado en la seguridad y estabilidad en Medio Oriente y el mundo al cumplir con su parte del Jcpoa, pero sola no puede asumir ese precio, apuntó. El canciller elogió el mecanismo de pago directo creado por Europa elusivo de sanciones antiiraníes, aunque lo consideró insuficiente frente a lo que pueden hacer los estados del viejo continente para salvar el acuerdo nuclear. (PL)



Se convierten Rubio, Díaz-Balart y Trujillo en vedettes de show mediático contra Venezuela en Cúcuta



Medios Internacionales destacan que en un verdadero show mediático, como parte de la ofensiva imperial contra Venezuela, una delegación de funcionarios de Estados Unidos, incluidos el senador Marco Rubio, el representante Mario Díaz-Balart, y el embajador estadounidense en la OEA Carlos Trujillo, visitó este domingo la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, en medio de la continua tensión con el Gobierno de Venezuela en torno a los planes para entregar una supuesta “ayuda humanitaria” a ese país la próxima semana. En medio de su recorrido, Rubio realizó una video llamada al golpista Juan Guaidó, en la que reiteró el respaldo de Estados Unidos a su Gobierno y le dijo que “no deben perder nunca la esperanza”. Guaidó afirmó en su cuenta de Twitter que “el mundo tiene puestos sus ojos sobre la lucha que estamos librando en Venezuela” y agradeció a Rubio por “acompañar todo este noble esfuerzo para lograr la ayuda humanitaria”. Rubio anunciará hoy los detalles de cómo piensa ingresar la ayuda a Venezuela desde Colombia, Brasil y Curazao, a pesar de la oposición del gobierno bolivariano, que califica el plan como un “espectáculo orquestado por Estados Unidos”. (RR)



