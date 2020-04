Supera América Latina las 100 mil personas contagiadas por la COVID-19

Supera Amrica Latina las 100 mil personas contagiadas por la COVID-19

2020-04-20 09:34:34 / web@radiorebelde.icrt.cu

América Latina superó este domingo los 100 mil personas contagiadas por la COVID-19, mientras que el número de muertos ascendió a 4 mil 924 de acuerdo datos oficiales recogidos por diferentes agencias internacionales. Brasil, con una población de 210 millones de habitantes, es el país más afectado por la pandemia en la región, al contabilizar 38 mil 654 contagiados y 2 mil 462 muertes. Le sigue en cifras Perú al reportar 15 mil 628 casos positivos, y 400 fallecidos, y en tercer lugar se encuentra Chile que este domingo registro 10 mil 088 casos confirmados y 133 víctimas mortales por Covid-19, mientras, Ecuador otro de los países más afectados por la pandemia suma 9 mil 468 contagios y 474 fallecimientos. Argentina confirmó un total de 2 mil 941 los casos de Covid-19 positivos en el país y 134 decesos, asimismo las autoridades de salud mexicanos en su balance diario indicaron que la cifra de contagios del coronavirus llegó a 7 mil 497 infectados y a 650 las muertes.



Declara experto chino que las teorías de conspiración dañan cooperación científica



La proliferación de teorías de conspiración y otras declaraciones falsas que vinculan al Instituto de Virología de Wuhan con el coronavirus SARS-CoV-2 pueden dañar la cooperación científica contra la COVID-19, afirmó hoy un experto de China. El director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad tipo P4 de la institución de virología de la ciudad china, Yuan Zhiming, negó que el patógeno se fabricara allí y también el contagio entre sus trabajadores y estudiantes. 'No hay forma de que este virus haya provenido de nuestra institución, porque tenemos un régimen regulatorio estricto y un código de conducta para la investigación. Por eso, estamos seguros de esto', remarcó Zhiming en entrevista con el canal CGTN. También, el investigador Yuan Zhiming enfatizó en que ninguna de esas afirmaciones tiene respaldo científico, están basadas en la especulación y solo tratan deliberadamente de inducir al error en la gente.



Llama líder parlamentario francés a unir voces contra el bloqueo de estados Unidos contra Cuba



El líder parlamentario francés André Chassaigne convocó hoy a unir los esfuerzos mundiales contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, al cual calificó de inaceptable y asesino. Es importante impulsar el movimiento de solidaridad con Cuba y coordinar las diversas campañas, porque si bien el bloqueo siempre ha sido indignante, ahora lo es más, en momentos en los que todos enfrentamos la pandemia de la COVID-19, precisó en entrevista con Prensa Latina el diputado francés. El cerco de Washington resulta innoble, al impedir que el pueblo cubano acceda a medios para combatir al coronavirus y obstaculizar su solidaridad con otros países, señaló Chassaigne. También, en el diálogo con Prensa Latina, el líder parlamentario francés André Chassaigne reconoció el gesto de Cuba de responder una vez más al llamado de otros pueblos necesitados de ayuda médica, en esta ocasión para lidiar con la COVID-19.



Afirman expertos de la OMS que Washington recibió información sobre el nuevo coronavirus desde el 2019



Expertos estadounidenses presentes en la Organización Mundial de la Salud (OMS) transmitieron información desde finales de 2019 a la administración de Donald Trump sobre el nuevo coronavirus, difunden hoy medios varios medios de prensa estadounidenses. Un artículo publicado por el diario The Washington Post y del que se hacen eco otros medios de prensa, apuntó que más de una docena de investigadores, médicos y expertos en salud pública de Estados Unidos trabajaban a tiempo completo en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, cuando surgió el SARS-Cov-2, y esas personas enviaron información en tiempo real a la administración de TRUMP sobre el descubrimiento y propagación del nuevo coronavirus en China. Varios miembros del personal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos son destinados regularmente para trabajar en la OMS en Ginebra como parte de una rotación que ha funcionado durante años señalo el diario estadounidense. Según el artículo del diario The Washington Post el director del Centro de Operaciones para la Detección de Enfermedades Globales, Ray Arthur ha participado en las llamadas diarias de 'gestión de incidentes' de esa agencia, y discute información obtenida de los funcionarios de la OMS. El The Washington Post y los otros medios como el sitio de noticias Vox consideran que esos elementos refutan las acusaciones del presidente Donald Trump de que la OMS no alerto sobre el nuevo coronavirus y que incurrió en una mala gestión severa de la respuesta global al virus, y de que el organismo estaba encubriendo información sobre una presunta incapacidad de China para contener el virus.



Ascienden a 2 millones 4 mil los contagiados y a más de 165 mil los muertos en el Mundo por la COVID-19



La actual pandemia de la COVID-19 ya ha dejado a 2 millones 404 mil 555 de contagiados y 165 mil 267 víctimas mortales en 185 países del mundo, y con Estados Unidos encabezando la lista de países más afectados registrando las 40 mil muertos víctimas mortales y 759 mil 696 personas contagiadas. España sigue siendo el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por el número de enfermos, con 198 mil 674 personas contagiadas y 20 mil 453 decesos, seguida por Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 178 mil 972, pero más muertos, 23 mil 660. Francia sigue en la cuarta posición global, con un total de 154 mil 098 casos y 19 mil 744 muertos, por encima de Alemania, que acumula 145 mil 742 contagios y 4 mil 642 víctimas mortales. Turquía ha superado a China, país de origen de la pandemia, tras confirmar 86 mil 306 casos y 2 mil 017 fallecidos, mientras que China tiene 83 mil 817 positivos y 4 mil 636 víctimas mortales por coronavirus, y a continuación se encuentra Irán, que ha dado cuenta de 82 mil 211 contagios y 5 mil 118 fallecidos por el nuevo coronavirus. Por su parte, Rusia, muestra 42 mil 853 personas contagiadas y 361 fallecidos frente a los 38 mil 654 contagios y 2 mil 462 muertos de Brasil.



Decreta Venezuela toque de queda en el estado de Nueva Esparta por al detectarse un foco de contagio del nuevo coronavirus



El Ejecutivo venezolano decretó este domingo el toque de queda permanente en el estado de Nueva Esparta tras detectarse un foco de contagio de la COVID-19 luego que directivos de una academia de béisbol violaran la cuarentena. En la comparecencia habitual para informar sobre el avance de la pandemia en el país, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, explicó que en las últimas 24 horas se detectaron 21 casos en esa región, como consecuencia del contagio masivo en esa institución deportiva, ocasionada por tres contagiados del nuevo coronavirus procedentes de República Dominicana. Además, Rodríguez, anunció que de esos casos se detectaron otros ocho con lo cual la cifra total de contagiados en Venezuela asciende a 256, mientras los decesos se mantiene hasta el momento en nueve. En su intervención, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez expuso que la investigación preliminar realizada por las autoridades se determinó que los primeros portadores, habían viajado en un vuelo comercial procedente de dominicana y luego en otro hacia ese estado de Nueva Esparta cuando aún no se había suspendido el tráfico aéreo.



Afirman los juristas que Jair Bolsonaro es incapaz de dirigir a Brasil



La Asociación de Jueces para la Democracia consideró al presidente Jair Bolsonaro como incapaz para dirigir hoy Brasil tras su participación en varios actos contra el Supremo Tribunal Federal y otras instituciones democráticas del país. En una nota pública, la organización de juristas repudió las manifestaciones de ayer en Brasilia a favor del Acta Institucional Número Cinco y en contra de las instituciones democráticas, en las que participó Bolsonaro, revelando una vez más su incapacidad para dirigir el país en un momento que el mundo es azotado por una pandemia'. Bolsonaro alentó en su discurso a cientos de partidarios que enarbolaban banderas y pancartas con pedidos de intervención militar y una nueva AI-5 para cerrar el Congreso, y esto resulta 'inaceptable que el jefe de Estado estimule las aglomeraciones de personas cuando esto aumenta claramente el riesgo de vida de todas las personas por el nuevo coronavirus y el cese de las funciones del Congreso'. También, Asociación de Jueces para la Democracia insistió que 'nuestra población necesita protección social, aislamiento físico y un líder que reconozca y enfrente la gravedad de la COVID-19'.



Mayoría de los estadounidenses desaprueba las repuestas de Trump ante el nuevo coronavirus



El 52 por ciento de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Donald Trump al nuevo coronavirus, mientras, seis de cada 10 personas temen que una apertura apresurada del país la situación se agrave, indicó una encuesta difundida hoy. El sondeo, realizado por la cadena televisiva NBC News y el diario Wall Street Journal, arrojó que solo un 44 por ciento de los votantes norteamericanos aprueba el manejo que ha dado Trump a la crisis sanitaria por la COVID-19. De igual modo, el 52 por ciento de los encuestados respondió ahora que generalmente no confía en la retórica del presidente sobre el virus, mientras que solo el 36 por ciento dijo creer en sus pronunciamientos. Los números que recibió TRUMP resultan aún más negativos si se toma en cuenta que el 69 por ciento de los entrevistados dijo confiar en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; el 66 por ciento en el gobernador de su estado; y un 60 por ciento en el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país.



(Haciendo Radio)