Supera el Barcelona al Eibar en Liga española de fútbol

2018-02-19 11:42:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Barcelona superó 2-0 al Eibar y amplió su sólido dominio en la Liga española de fútbol. Con goles de Luis Suárez (16) y de Jordi Alba (88), los azulgranas se hicieron sentir en la 24 fecha, ante un conjunto que a pesar de jugar con un hombre de menos desde el minuto (66) presentó vistosos argumentos. En su estadio de Ipurua, el Eibar se mostró agudo e imperioso ante un Barcelona muy orgánico, que supo resistir las acometidas locales hasta hallar su ocasión. Ocurrió al cuarto de hora, cuando Lionel Messi recibió el balón en el centro del campo, levantó la cabeza y sirvió un formidable pase al delantero Luis Suárez, que tras driblar al portero con una vigorosa acción, anotó a puerta vacía. La superioridad de los azulgranas aumentó en el minuto 88 cuando el defensor Jordi Alba definió a placer. Con este triunfo el Barcelona lleva hasta los 10 puntos su diferencia con el Atlético de Madrid, que el domingo recibe al Athletic de Bilbao.



Sobresalió Yasmany Lugo en Internacional de Lucha Granma-Cerro Pelado



Yasmany Lugo fue un gran protagonista en el Torneo Internacional de Lucha Granma-Cerro Pelado, pues el pinareño se las arregló para vencer en la final de los 130 kg al "mastodonte" capitalino Oscar Pino, líder continental y bronce mundial de esa división. Este domingo, en el combate definitivo, tenía delante a un hombre afincado en los 130 no solo por sus dos coronas panamericanas y un tercer lugar universal, sino porque entrena varias veces a la semana con el legendario Mijaín López, tres veces monarca bajo los cinco aros y cinco del orbe. Los restantes títulos de la justa cayeron en manos de los húngaros Korpas Balint (72), Peter Bacsi (82) y Viktor Loerincz (87), figuras todas con resultados en Europa y a nivel mundial; y del estadounidense Kamal Bey (77). La delegación cubana sumó cinco segundos lugares y tres terceros, para redondear la cifra de 180 puntos, inalcanzable para Estados Unidos (113) y Hungría (95). «La presencia de Hungría, Alemania, Estados Unidos y Venezuela permitió organizar un evento de buen nivel e hizo que cumpliéramos con las expectativas que traíamos», consideró Raúl Trujillo, jefe de entrenadores del equipo cubano del estilo grecorromano. Las lides del estilo libre en ambos sexos acontecerán de lunes a jueves igual en el coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.



Lidera Juan Miguel Echevarría Campeonato Nacional de Austria



El cubano Juan Miguel Echevarría sumó otra buena marca en el salto de longitud en salas techadas, un registro de 8,20 metros le llevó a liderar el campeonato nacional de Austria, que cumplió su segunda fecha en el Linzer Tips-Arena de Viena, según noticias publicadas por la federación de atletismo de ese país. «Solo estábamos buscando hacer más de ocho metros, porque además las reglas del evento daban únicamente tres saltos para él, que participó fuera de concurso», comentó a JIT el entrenador Daniel Osorio. Su marca es válida para el ranking, pero no aparecerá como ganador del certamen, privilegio quedo en manos de Dominik Distelberger, autor de 7,26 metros. «Pese a que no tuvo nivel, resultó una buena competencia, y lo importante es que voy cumpliendo con lo previsto», dijo por su parte Juan Miguel, también contactado vía facebook instantes después de terminar su actuación. Osorio ya adelantó que no concursarán más hasta el mundial de Birmingham, a principios de marzo, cuando mostrar estabilidad en sus saltos será lo principal, más allá de premios o no. Juan Miguel y Maikel Massó son los anunciados por Cuba para asistir a la cita orbital en esta especialidad, en pos de lo cual ambos permanecen desde las últimas semanas en Europa, igual que los otros involucrados en la llamada gira invernal.



Logra marca personal triplista Jordán Díaz en prueba de confrontación del atletismo



El triplista Jordan Díaz, recordista mundial de cadetes, logró marca personal de 17,32 m en una prueba de confrontación del atletismo cubano efectuada en La Habana y pasó a liderar el ranking mundial de la temporada al aire libre. Díaz, quien cumplirá 17 años dentro de seis días, logró el nuevo tope en el segundo de sus cinco intentos en el Estadio Pedro Marrero- solo dos de ellos válidos-, para mejorar la marca de la temporada, en poder de su compatriota Lázaro Martínez (17,28) desde el 5 de febrero. Con este registro, Díaz mejoró en dos centímetros su récord mundial de cadetes de julio pasado en Nairobi, Kenya, aunque la homologación de la marca estará en dependencia de lo que decida la IAAF. Detrás de Díaz hubo una batalla campal y otro cubano llegó a la barrera de los 17 metros, el debutante en la Isla Henry Luis Rosique (17,00), mientras que Lázaro Martínez fue tercero (16,98).



Ganó Yudileyvis Castillo media maratón Cacahual-Ciudad Deportiva



Yudileyvis Castillo Tumbarell no creyó en el malestar por la gripe que la aqueja, y con tiempo de 1:16:32 horas ganó la media maratón Cacahual-Ciudad Deportiva, corrida en La Habana. «Por delante tengo incrementar la preparación para participar en el Maratón de Paris en abril. Allí iré a mejorar mi marca personal en los 42 kilómetros y 195 metros, que es de 2:46:36», aseveró. La 42 edición del Maratón de París se correrá el 8 de abril desde la Rue de Rivoli hasta el muelle del Sena, atravesando los monumentos emblemáticos como las avenidas de los Campos Elíseos y Foch, pasando por Bastilla, Nación, el bosque de Vincennes, el Trocadero, las Tullerías y el bosque de Boulogne. Entre los hombres, Francisco Ronney Estévez Quintero, de Mayabeque, lideró la distancia, aunque presionado por quienes le escoltaron en el podio, fundamentalmente hasta el kilómetro 18. En la principal convocatoria pedestre cubana del 2017, Estévez Quintero cronometró 1:14:55 para ubicarse en el puesto 11. «Mi próxima carrera debe ser la media Maratón de Varadero», destacó.



Establece récord mundial Christian Coleman en 60 metros planos bajo techo



La nueva estrella del atletismo estadounidense Christian Coleman estableció este domingo un nuevo récord mundial en los 60 metros planos bajo techo, en una gran victoria con un tiempo de 6,34 segundos en los campeonatos de Estados Unidos en Albuquerque. El tiempo de Coleman disminuyó 0,05 segundos respecto al récord mundial de sala techada establecido por Maurice Greene en Madrid en 1998. El corredor, de 21 años, explotó fuera de los bloques con un tiempo de reacción de 0,149 para cruzar por delante de Ronnie Baker, que quedó segundo con un crono de 6,40 segundos. Se creía inicialmente que el joven estadounidense había roto el récord de 60 metros de Greene en una reunión en Clemson, Carolina del Sur, el 19 de enero, donde cronometró 6,37 segundos. Sin embargo, ese tiempo no se ratificó porque la reunión en la que se llevó a cabo no utilizaba bloques de arranque electrónicos.



Comienzan hoy grupos clasificatorios de la 103 Liga cubana de fútbol



La edición 103 de la Liga cubana de fútbol comenzará hoy, con la participación de 12 equipos ubicados en tres grupos clasificatorios, sin tener en cuenta sus zonas geográficas. En la llave eliminatoria A competirán el actual monarca, Santiago de Cuba, junto a Las Tunas, Sancti Spíritus y La Habana, mientras en la B aparecen Pinar del Río, Cienfuegos, Isla de la Juventud y Camagüey, y en el apartado C fueron ubicados Ciego de Ávila, Guantánamo, Granma y Villa Clara. Según se acordó recientemente en el congresillo técnico, los dos primeros de cada grupo disputarán después la hexagonal final de la lid, en busca del cetro que ostentan los Diablos Rojos de Santiago de Cuba. Todos los equipos tomaron refuerzos con excepción de Villa Clara, Guantánamo y Camagüey quizás por el hecho de que hubo jugadores que renunciaron a formar parte de equipos de otras provincias a pesar de haber estado en la bolsa de elegibles.



(Redacción Deportiva de Rebelde)