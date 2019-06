Supera Cuba a Los Rockland Boulders en Liga Can-Am de Béisbol

Supera Cuba a Los Rockland Boulders en Liga Can-Am de Bisbol

Otra vez el pitcheo fue el gran protagonista en la victoria 4x1 de Cuba ante los Rockland Boulders, lograda este miércoles en la Liga Can-Am de Béisbol. Así, cayó el segundo triunfo consecutivo ante ese equipo y ahora la selección antillana presenta balance favorable de 6-5. El equipo norteamericano comenzó delante en el marcador, gracias a cuadrangular del inicialista Oberste en la segunda entrada, ante los envíos de Fredy Asiel Álvarez. Cuba empató en la parta baja del cuarto capítulo y sentenció el juego con racimo de tres anotaciones en el llamado "inning de la suerte". Otra vez el derecho villaclareño fue presa de la mala fortuna. Fredy Asiel tuvo una apertura de calidad, al permitir una sola carrera en seis entradas de labor, con cinco hits, igual cantidad de ponches y un boleto y dejó el duelo empatado a una carrera. El triunfo se lo adjudicó el holguinero Wilson Paredes, quien tiró el último tercio del juego y solo se le embasaron tres hombres por boletos. Yuniesqui Larduet respondió en el turno inicial de 4-2, con una anotada y dos empujadas. César Prieto repitió como segundo y se fue de 4-3 con una impulsada. Raúl González se ratificó como el mejor bateador del equipo en su función de tercero, al sumar de 4-2, ambos tubeyes, y una anotada. Este jueves Cuba buscará su séptima victoria en la justa y la barrida ante los Rockland.



Discuten hoy Brasil y Paraguay en Cuartos de Final de la Copa América de Fútbol



Con el cartel de favorita, la selección brasileña de fútbol abre hoy contra Paraguay los cuartos de final de la Copa América, en la Arena do Gremio, en la sureña ciudad de Porto Alegre. Brasil avanzó a esta fase, al ganar tranquilamente el Grupo A, con siete puntos y el fin de semana golear 5-0 a Perú. Los paraguayos sufrieron para clasificar, pero se instalaron como uno de los mejores terceros de las llaves (A, B y C) tras el empate a uno entre Japón y Ecuador. Sin ganar un cotejo y con una derrota (0-1) contra Colombia, los guaraníes increíblemente avanzaron. Bien calmado, el DT de Paraguay, Eduardo Berizzo, solo comentó que se debe 'jugar con inteligencia y obediencia táctica. No nos podemos amilanar por el hecho de que el otro lado del campo esté la selección brasileña, incluso en su casa. Es necesario personalidad si queremos avanzar', subrayó. En caso de que el partido quede empatado no habrá prórroga y se irá directamente a la tanda de penales. Paraguay desea esa disputa. Radio Rebelde trasmitirá este partido desde las 8 Y 30 de la noche.



Gana heptalonista Adriana Rodríguez en reunión de España



La heptalonista cubana Adriana Rodríguez ganó la prueba de salto de longitud en la reunión atlética Diputación de Cáceres, España, con su mejor registro personal (6.70 m, viento de -0.8 m/s). Con ese resultado, la subcampeona mundial sub-20 años, mejoró en un centímetro su tope personal (6.69), logrado en marzo pasado en la Copa Cuba, disputada en La Habana. La alumna del laureado profesor Gabino Arzola de tuvo una estabilidad notable en la prueba, con cuatro saltos válidos por sobre 6.60 y solamente un foul. Según el sitio oficial de la lid, Adriana aventajó a la también cubana que compite independiente a la Federación de la isla, Yariadmis Arguelles (6.40). Su progresión en lo que va de temporada en salto de longitud es apreciable, pues luego de varios buenos resultados en La Habana se estrenó hace cuatro días en Europa, en Vitoria (España) con salto de 6.60. Adriana se prepara con vista al heptatlón de los Juegos Panamericanos de Lima, donde también competirá por Cuba la medallista mundial Yorgelis Rodríguez, quien va entrando poco a poco en su forma deportiva luego de someterse a una cirugía de rodilla.



Incluyen cuatro deportes a los Juegos Olímpicos de París 2024



El Comité Olímpico Internacional validó por unanimidad la lista de cuatro deportes que pasarán a integrar el programa olímpico en los Juegos de París-2024, el Breakdance, la Escalada, el Skateboard, y el Surf. La presencia de estos cuatro deportes, de los que tres estarán en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, está sin embargo pendiente de un último examen por parte de la comisión ejecutiva en diciembre de 2020. El COI podría, en teoría, retirar uno de esos deportes. Para presentar estos deportes adicionales, París-2024 invitó durante la sesión del COI al francés Mounir Biba, nueve veces campeón del mundo de breakdance, así como a la suiza Petra Klingler, campeona de escalada. La votación de este martes no dio lugar a la sorpresa, con el centenar de miembros validando la recomendación de la comisión ejecutiva del COI formulada en marzo. “Estoy contenta por la elección de estos cuatro deportes adicionales', declaró Samira Ashgari, miembro afgano del COI, que destacó la práctica 'del skateboard y del breakdance en las calles de Kabul”. La escalada, el skateboard y el surf estarán presentes como deportes adicionales en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 junto al /sóftbol, y formarán parte de un “programa de monitorización”.



Otorgan Orden Olímpica al ex-baloncestista cubano Ruperto Herrera



El Comité Olímpico Internacional (COI) informó sobre la entrega formal de la Orden Olímpica a seis destacadas figuras del deporte internacional, entre ellas al otrora baloncestista cubano Ruperto Herrera, actual secretario general del Comité Olímpico Cubano (COC). En un breve comunicado sobre lo sucedido en Lausana, Suiza, sede del COI, el organismo justificó el otorgamiento del premio en reconocimiento a su excelente servicio al mundo del deporte a lo largo de sus carreras. También merecieron el galardón los fallecidos integrantes del COI Patrick Baumann y Nat Indrapana, así como los ex integrantes de ese organismo Sam Ramsamy, Barry Maister y Richard Peterkin, según refleja la edición digital de la publicación deportiva JIT. En el caso de Herrera, antes de partir a la 134 Sesión del COI, ratificó que recibiría el premio como un reconocimiento a Cuba y su deporte revolucionario. A finales del pasado mes de abril, se recibió en esta capital la carta de Tomas Bach, titular de la entidad internacional, en la que confirmaba el acuerdo tomado por el comité ejecutivo de conferir a Ruperto Herrera la Orden Olímpica del COI. De esa forma, el destacado ex baloncestista, medallista de bronce en la cita estival de Múnich 1972, se convirtió en el onceno cubano al que premiaban con la máxima distinción entregada por el COI.



Estrenan hoy en Cienfuegos documental sobre pelotero Antonio Muñoz



El Gigante del Escambray, documental dedicado al otrora estrella de nuestro béisbol Antonio Muñoz, será estrenado hoy, en Cienfuegos. La premier de la obra, del periodista y realizador televisivo Yodeni Masó Águila, tendrá carácter masivo, dado el inmenso cariño del pueblo cienfueguero a esta gloria deportiva de Cuba, y ocurrirá en el complejo recreativo Tropisur, en horas de la noche. El material tendrá un segundo estreno en La Habana, el jueves 4 de julio en la Sala Che Guevara del ICRT. Importantes testimonios de grandes peloteros cubanos sobre hechos deportivos históricos vinculados a la trayectoria del recio bateador se entremezclan en el metraje con aproximaciones al quehacer actual de Muñoz. Así, se reserva un segmento a su proyecto con los niños peloteros. La historia se apoya en variedad de materiales audiovisuales y también revela elementos inéditos en su carrera deportiva, explicó el realizador Masó Águila.



