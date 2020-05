Supervisa Gobierno chino en Wuhan la implementación de la nueva fase contra COVID-19

Supervisa Gobierno chino en Wuhan la implementacin de la nueva fase contra COVID-19

Un equipo del Gobierno central de China supervisa hoy el mecanismo a aplicarse en Wuhan, la ciudad más afectada por la pandemia de la COVID-19, durante la nueva fase de prevención y control epidemiológico. Este nuevo grupo rector tendrá entre sus funciones examinar en detalle e informar sobre la situación sanitaria en la ciudad y en toda la provincia de Hubei, así como velar por la implementación de medidas que permitan mantener los progresos logrados ante el nuevo coronavirus en los últimos meses. Igualmente, este nuevo grupo monitorearán el reinicio de más actividades laborales, la producción en distintos sectores y el regreso a las aulas, previsto a comenzar mañana para los últimos grados de la enseñanza media. De acuerdo con los planes previstos, en la provincia de Hubei la vuelta a las escuelas para otros niveles educativos se realizará de forma escalonada, con horario extendido hasta el fin de semana y unas vacaciones de verano reducidas. Por otro lado, los medios de prensa resaltaron la significativa mejoría de la situación epidemiológica Wuhan y en el resto de la provincia de Hubei pone a China a un paso más cerca de ganar la batalla contra la mortífera COVID-19.



Califica el Partido Izquierda Europea de criminal el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



El Partido de la Izquierda Europea calificó hoy de criminal el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en el actual escenario de la COVID-19 y exigió al presidente Donald Trump su levantamiento inmediato. 'La política de bloqueo es cruel en condiciones normales y en medio de esta epidemia constituye un crimen que usted tiene la capacidad de evitar. Bajo el falso pretexto de castigar al gobierno, se violan los derechos humanos de todo un pueblo. Levantar las sanciones a Cuba es una cuestión humanitaria', advirtió la organización partidista europea en una carta enviada al jefe de la Casa Blanca. 'Usted sabe perfectamente que es imposible que el bloqueo impuesto y las medidas adoptadas para recrudecerlo dañen exclusivamente al gobierno. Es hora de reconocer que se afecta a la población, multiplicando las penurias, necesidades y privaciones cotidianas en medio de la expansión del nuevo coronavirus', denunció la carta del Partido Izquierda Europea. También, en la misiva firmada por el presidente de Izquierda Europea, Heinz Bierbaum, y la vicepresidenta Maite Mola, le señaló a Trump que resulta injusto privar a un país de la compra de suministros y tecnologías médicas, solo porque estos tengan más de un 10 por ciento de componentes estadounidenses.



Llega a 251 mil 510 los muertos por la COVID-19 en el mundo



Las muertes por COVID-19 a nivel mundial llegaron a 251 mil 510 este lunes y los contagios a 3 millones 582 mil 469 casos, de acuerdo con estimaciones de la universidad Johns Hopkins. Estos nuevos datos significan un aumento de 4 mil 79 víctimas mortales y 76 mil 708 contagios más en las últimas 24 horas. El epicentro de la pandemia es Estados Unidos, país que hasta este lunes reporta un millón 180 mil 288 casos de COVID-19 y 68 mil 922 muertes. España continúa siendo el segundo país con más infecciones del planeta, con 218 mil 011 positivos y 25 mil 428 muertes, aunque Italia se mantiene como el segundo país con la mayor cantidad de decesos en el mundo a causa del nuevo coronavirus, con 29 mil 79 víctimas. Mientras, que en Rusia registró por segundo día consecutivo más de 10 mil 500 contagios nuevos en 24 horas, lo cual ya había causado preocupación la víspera. La cifra de contagios aumentó de 134 mil 687 el domingo a 145 mil 268 este lunes, y en el país se registran mil 356 muertes por COVID-19. En Latinoamérica, Brasil es el país más afectado por la pandemia, con un total de 108 mil 266 casos de COVID-19 y 7 mil 343 muertes; siete mil 119 casos nuevos en las últimas 24 horas y 292 nuevos decesos. Asimismo, en Sudáfrica es el país con más contagios en el continente africano, con siete mil 220 casos y 138 muertes, en tanto, Argelia registra la mayor cantidad de muertes en África, con 465 víctimas mortales y 4 mil 648 infecciones.



Afirma Nicolás Maduro que el Gobierno de Estados Unidos está involucrado en la agresión a Venezuela



El gobierno de Estados Unidos está absolutamente involucrado en la fallida incursión terrorista del 3 de mayo contra Venezuela, aseveró este lunes el presidente, Nicolás Maduro. En declaraciones a los medios desde el Palacio de Miraflores, Maduro señaló que el canciller Jorge Arreaza conversó con el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, y le entrego una nueva documentación de los vínculos de las autoridades estadounidenses y colombianas en esta nueva agresión contra Venezuela. Además, Maduro señaló que el gobierno norteamericano delegó en la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la empresa privada de “contratistas militares” Silvercorp la planificación de las acciones dirigidas a generar un magnicidio y golpe de Estado en Venezuela. Asimismo, el presidente venezolano agregó que los servicios de inteligencia del país dieron seguimiento a los preparativos de estos comandos mercenarios adiestrados en campamentos ubicados en Colombia, con asesoramiento y financiamiento norteamericano. También, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro mostró la documentación de dos de los detenidos en las operaciones, que son ciudadanos estadounidenses identificados como Luke Denman y Aaron Berry, vinculados a la administración de Donald Trump, según sus propios testimonios.



Solicitan en Colombia los documentos sobre interceptaciones ilegales del Ejército



La Comisión de la Verdad en Colombia solicitó que le sean entregados los documentos relacionados con las revelaciones, según las cuales, integrantes del Ejército ejecutaron un programa de seguimiento informático que tuvo entre sus blancos a 130 personas. Algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país, precisó recientemente la revista Semana en el informe especial titulado: Las carpetas secretas. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de espionaje del Ejército más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron 'perfilaciones' y 'trabajos especiales', apuntó el artículo de la revista Semana. Al respecto, la Comisión de la Verdad, como institución de Estado y parte del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, toma con toda seriedad las denuncias hechas en la publicación sobre acciones de inteligencia militar, expresó en un comunicado.



Rechaza Fauci la teoría de Trump sobre nuevo coronavirus



El epidemiólogo Anthony Fauci, que coordina la respuesta médica frente a la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos, aseguró que NO existen pruebas que hagan sospechar que la COVID-19 se originó en un laboratorio de China, como han llegado a plantear el presidente norteamericano, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo. En una entrevista con 'National Geographic', Fauci apoyó la tesis de la Organización Mundial de la Salud, y señaló que lo más probable es que nuevo coronavirus tenga un origen animal. Además, epidemiólogo estadounidense explicó que 'si se observa la evolución del virus en murciélagos y lo que hay ahora', todo apuntaría a que 'no pudo haberse manipulado de forma artificial o deliberada', y señaló el virus 'evolucionó en la naturaleza y después salto entre especies'. Por otro lado, el epidemiólogo Anthony Fauci evitó entrar en 'discusiones circulares' sobre los primeros compases de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, aunque sus declaraciones echan por tierra la tesis de dirigentes, como Trump, que han puesto en duda las versiones dadas tanto por Pekín como por la Organización Mundial de la Salud.



Comenzaron las negociación entre Londres y Washington del acuerdo comercial posbrexit



El Reino Unido y Estados Unidos iniciaron este martes la negociación de un 'ambicioso' acuerdo de libre comercio que debe entrar en vigor tras el período de transición posbrexit que terminará a finales de este año. A la cabeza de dos equipos negociadores que están formados por unas cien personas, lo presiden la ministra británica de Comercio Internacional británica, Liz Truss, y el representante de comercio de estadounidense Robert Lighthizer que iniciaron esta primera ronda de negociaciones por videoconferencia, que debe durar unas dos semanas. Por otro lado, el primer ministro británico Boris Johnson, un firme partidario de Brexit, lleva tiempo defendiendo las oportunidades comerciales que ve al abandonar la Unión Europea, en particular con su aliado estadounidense. Mientras, la oposición teme que un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos llegue a expensas de las normas ambientales y alimentarias, y también han surgido preocupaciones sobre la posible privatización de partes del servicio de salud pública británico.



Aumentó en España el desempleo en el mes de abril



El número de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo aumentó en abril en 282 mil 891 personas, debido a la crisis originada por la pandemia de COVID-19, informó hoy el Gobierno español. Con ese incremento del desempleo, de 7,9 por ciento respecto al mes anterior, el total de desocupados en España se ubicó en 3 millones 831 mil 203 personas, un nivel no observado desde el pasado mes de mayo del 2016, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En pasado mes de marzo, España ya había registrado 302 mil 265 desempleados más que en febrero, un alza de 9,3 por ciento y “una cifra histórica en cuanto al incremento mensual”, reconoció en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al igual que ocurrió en marzo, el dato de abril no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión temporal de empleo o reducción horaria, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desocupados.



