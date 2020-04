Supremo Tribunal de Brasil abre una investigación contra Jair Bolsonaro

Supremo Tribunal de Brasil abre una investigacin contra Jair Bolsonaro

2020-04-28 07:42:25 / web@radiorebelde.icrt.cu

El juez Celso De Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, abrió una investigación sobre posibles delitos cometidos por el presidente Jair Bolsonaro, denunciados por el exministro Sérgio Moro, confirmaron hoy fuentes judiciales. Con la apertura de las investigaciones, De Mello dio 60 días para que el Policía Federal concluya los procedimientos, y Moro debe ser escuchado en esta etapa del proceso para presentar pruebas de los cargos que hizo contra el presidente Bolsonaro. Al rebatir tales impugnaciones, Bolsonaro indicó que Moro condicionó un cambio en el mando de la Policía Federal a una nominación para ministro en la corte superior. En medio de la guerra de versiones, el fiscal general Augusto Aras pidió al Supremo Tribunal Federal una investigación sobre las explosivas acusaciones de Moro, quien culpó al presidente Bolsdonaro de interferencia política en la Policía Federal.



Piden a Canadá que reconozca la lucha de Cuba contra la COVID-19 en el mundo



Más de mil firmas respaldan hoy una petición al Gobierno de Canadá para que reconozca a Cuba por la veintena de brigadas médicas que envió a varios países del mundo en apoyo a la lucha contra la COVID-19. El autor de esta iniciativa, Rick Arnold explicó a Prensa Latina vía correo electrónico que 'con toda honestidad pensaba al lanzar esta petición que con ayuda de amigos y conocidos en las luchas contra el neoliberalismo quizás lograríamos unas 250 firmas'; sin embargo al poco tiempo pasaron a más de mil las rúbricas, 'y todavía seguimos acumulando'. 'Canadá debe reconocer públicamente la notable muestra de solidaridad internacional por parte de Cuba en contribuir con múltiples equipos médicos al combate contra la COVID-19, sea en África, Europa, América Latina, o el Caribe', expresa la petición en línea. El gobierno canadiense bien puede escribir una carta de reconocimiento a Cuba y hacerla circular entre todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unida, señala la carta del pedido. Ese sería un 'acto de reconocimiento a Cuba y sus equipos médicos que han arriesgado sus vidas para que los pueblos más vulnerables tengan mejor probabilidad de supervivencia', subrayó el autor de esta iniciativa, Rick Arnold a Prensa Latina.



Continúa en China a la baja los casos de contagios por el nuevo coronavirus



Los nuevos casos de coronavirus aumentaron levemente este lunes en China hasta 6, de ellos 3 fueron importados, mientras que el número de contagiados descendió a 648, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático. Los tres casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. La comisión no informó en su último parte de nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de muertes se mantiene en 4 mil 633 y la cifra de afectados es de 82 mil 836 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, se ha dado de alta a 81 pacientes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77 mil 555. De esta forma, el número de contagiados en China es de 648, de los cuales 50 pacientes se encuentran en estado grave, según informó la comisión Nacional de Salud.



Insta Venezuela a Pompeo a atender la crisis sanitaria en Estados Unidos



El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, instó hoy al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a atender la situación que enfrenta su país por la pandemia de COVID-19 en vez de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. En su cuenta en la red social Twitter, Arreaza escribió, 'Estados Unidos alcanza el millón de casos de COVID-19 y más de 56 mil fallecidos, Pompeo, ocúpense de su grave crisis humanitaria y deje de interferir en los asuntos internos de Venezuela'. Estas declaraciones del canciller venezolano se suceden en respuesta a los comentarios de Pompeo en Twitter, en la que reiteró el apoyo de Washington al diputado opositor y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, y su respaldo a un Gobierno de transición. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca arreció las medidas coercitivas contra la nación suramericana, lo cual ha generado pérdidas de más de 130 mil millones de dólares y facilitado el robo de los activos del Estado venezolano.



Afirman que Donald Trump ignoró las advertencias sobre la pandemia



Las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieron sobre los riesgos del coronavirus en más de una docena de sesiones informativas clasificadas preparadas para Donald Trump en enero y febrero, meses durante los cuales el presidente continuó minimizando la amenaza. Así lo reveló un artículo del periódico The Washington Post citando a funcionarios y ex funcionarios de Estados Unidos, y señaló que durante semanas se le entregó a Trump informes de rastreos de la propagación del virus en todo el mundo. También, los servicios secretos estadounidenses habían advertido sobre una eventual perspectiva de consecuencias políticas catastróficas costosísimas. Todos estos informes se le dieron a Trump, a través del reporte conocido como President's Daily Brief, donde a diario se le brinda detalles de inteligencia. Pero las alarmas parecen haber sido ignoradas por Trump, que normalmente evita leer el resumen diario y muchas veces mostró poca paciencia incluso para la síntesis oral que se expone dos o tres veces por semana, según las fuentes consultadas por el diario The Washington Post.



Sin registras nuevo casos de la COVID-19 la provincia china de Hubei



La provincia central china de Hubei no reportó el lunes ningún nuevo caso confirmado de la COVID-19 en su territorio, informó hoy la autoridad sanitaria provincial. La Hubei tenía registrados hasta este lunes un total de 599 pacientes asintomáticos en observación médica y había rastreado a un total de 282 mil 236 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes de COVID-19 hasta el lunes, de ellas mil 696 todavía están en observación médica. Hasta este lunes, la provincia de Hubei había reportado un total de 68 mil 128 casos confirmados de COVID-19, incluidos 50 mil 333 pacientes dentro de la ciudad de Wuhan, la capital. Wuhan, donde el brote del virus provocó el mayor número de víctimas en China, dio el alta médica, el pasado domingo a todos sus pacientes confirmados de COVID-19 en hospitales.



Denuncian la persistente violencia en varias zonas vulnerables de Colombia



La Defensoría del Pueblo en Colombia denunció la persistente violencia en los territorios más vulnerables del país, en medio de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Al respecto la organización apuntó que después de cinco semanas en emergencia sanitaria, 'nota con preocupación que la violencia ejercida por los actores armados no estatales y los grupos armados de crimen organizado persiste'. En este contexto, la Defensoría del Pueblo en Colombia documentó al menos 40 acciones de intimidación y generar daño en las comunidades de todo el país, tales como amenazas, restricciones a la movilidad, atentados contra la integridad personal y asesinatos. Es muy alta la preocupación son esta arremetida violenta por parte de estos actores y grupos en el departamento del Cauca; el Pacífico nariñense; la zona del bajo Putumayo; el occidente de Antioquia y el Atrato chocoano, donde, para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan, hostigan a la población civil y asesinan, remarcó la organización.



Anuncia Haftar la toma del poder en Libia por su ejército



El jefe del Ejército Nacional Libio, Jalifa Haftar, anunció la toma de todo el poder político por sus fuerzas, que ya controlaban la mayor parte del territorio de Libia, mientras Trípoli y varias zonas en el noroeste del país permanecen bajo el control del Gobierno de Acuerdo Nacional de Fayez Al Sarraj, apoyado por las Naciones Unidas y considerado por las fuerzas de Haftar como "una coalición de extremistas islamistas y milicias leales a los Hermanos Musulmanes". En un discurso televisivo, Haftar declaró que el "mando general de las fuerzas armadas acepta la voluntad del pueblo", que ha respondido a su llamamiento de "anunciar la caída del acuerdo político que ha destruido el país y lo ha llevado al abismo" y de autorizar a quienes la población considere aptos para dirigir la nueva etapa. Por su parte, el Gobierno de Acuerdo Nacional de Fayez Al Sarraj tachó las declaraciones de su rival como un anuncio de golpe de Estado y una violación del Acuerdo Político de 2015, e instó a la Cámara de Representantes, a la que apoya Haftar, a unirse a sus colegas de Trípoli para entablar un diálogo y seguir un camino democrático para hallar una solución al conflicto.



