Suspende Irán parcialmente compromisos con el pacto nuclear de 2015

Suspende Irn parcialmente compromisos con el pacto nuclear de 2015

2019-05-08 13:12:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

Irán confirmó este miércoles que dejará de aplicar algunos de sus compromisos del acuerdo internacional de 2015 sobre su programa nuclear, en respuesta a la decisión unilateral de Estados Unidos de retirarse de ese pacto hace un año y restablecer sanciones contra la República Islámica.

En un discurso televisado, el presidente iraní, Hasan Rohaní, informó de que desde ahora la nación persa no va a vender el uranio enriquecido ni el excedente de agua pesada, como estableció el entendimiento de 2015.



Rohani aludió así a dos acciones claves del acuerdo de 2015, mediante el cual seis potencias mundiales buscaron impedir que los progresos de la nación persa en el ámbito atómico le llevaran a fabricar armas nucleares, aunque Teherán siempre negó que ese fuera su objetivo.



Para volver a honrar los dos compromisos de los que se retira, Rohani dio un plazo de sesenta días al resto de los firmantes del Tratado para que las exigencias iraníes de que ayuden a aliviar las limitaciones de Estados Unidos a las transacciones con el sistema bancario del país persa y sus ventas de petróleo.



De no ser así, Rahoni advirtió que Irán adoptarán otros dos pasos, no acatar el nivel limitado a un tres coma 67 por ciento en el enriquecimiento de uranio y completar el reactor de agua pesada de Arak, cuya renovación iba a hacerse con la ayuda de las seis potencias mundiales firmantes del pacto, del que ya se retiró Estados Unidos.



No obstante, Rohaní aseguró que la reducción de los compromisos nucleares de Irán es una medida dirigida a salvar el tratado, no para destruirlo, y que su país no ha elegido el camino de la guerra, sino el de la diplomacia.



El presidente insistió en que la República Islámica no ha abandonado la mesa de negociaciones y siempre está dispuesto a dialogar en el marco del acuerdo nuclear, ni una palabra más ni una menos.







Según Rohani, hoy está empezando la negociación con un nuevo lenguaje, que ahora es jurídico, mientras que ayer era diplomático y amistoso. Al respecto, Rohani recordó que los puntos 26 y 36 del acuerdo de 2015 con las seis potencias mundiales precisan que Irán tiene derecho a reducir sus compromisos si las otras partes no cumplen con sus obligaciones.



Rohani remarcó que su país ha tenido mucha paciencia y ha esperado todo un año, desde que Estados Unidos se retiró del pacto y los otros cinco firmantes se comprometieron a mantenerlo.



El mandatario iraní criticó en particular a los países europeos, pues, aunque dieron buenos pasos, fue sobre todo de palabra y no prácticos, ya que en el plano económico son cautivos de Estados Unidos.



Hace justamente un año, el gobierno de Donald Trump retiró a la nación norteña del llamado Plan Integral de Acción Conjunta, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.



Trump estimó que el acuerdo firmado por Estados Unidos era muy malo y no ofrecía garantías suficientes, volvió a imponer sanciones unilaterales contra Irán y pasó a considerarlo su enemigo número uno en Oriente Medio.







La postura anti-iraní de Trump incluyó la designación de la Guardia Revolucionaria del país persa como grupo terrorista, una medida sin precedentes contra los militares de otra nación, mientra que el pasado domingo ordenó el despliegue en Oriente Medio de un portaaviones con su equipo de combate y un grupo especial de cazabombarderos.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció este miércoles la presión irracional que sufre Irán a raíz de decisiones irreflexivas y arbitrarias, en referencia a las acciones del gobierno de Trump, y reiteró el compromiso de Moscú con el pacto nuclear.



De su lado, China aseguró que mantener y aplicar el acuerdo es responsabilidad de todas las partes, según el portavoz de la cancillería, Geng Shuang.



Entre tanto, la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, advirtió que nada sería peor que la retirada de Irán del histórico tratado y aseguró que su país, junto con Alemania y el Reino Unido, está haciendo todo lo posible por mantener en vigor el pacto.



Al mismo tiempo, Parly advirtió de que, si la República Islámica no cumple con sus compromisos en el marco del documento, se pondrá sobre la mesa la cuestión de activar un mecanismo de sanciones.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor