Suspende el Mincult otras actividades culturales hasta nuevo aviso

2020-03-26





En una nota difundida, el Ministerio de Cultura informó que, como parte de las medidas para prevenir y controlar el nuevo coronavirus, se ha suspendido el funcionamiento y las actividades en sus Casas de Cultura, bibliotecas, museos, galerías de arte y librerías. «Por tal motivo», dice la nota, «recesan los servicios y actividades, incluidos talleres de apreciación y formación, venta de libros, exposiciones, entre otras acciones públicas; y solo se mantendrá el funcionamiento interno de estas instituciones culturales en composición reducida». Las medidas se extenderán hasta el 30 de abril, cuando se evaluará la pertinencia de su funcionamiento dependiendo de la situación epidemiológica. Como parte de estas regulaciones contra el virus, el pasado 14 de marzo el propio MINCULT divulgó un primer conjunto de medidas, entre ellas posponer los eventos artísticos, nacionales e internacionales con grandes aglomeraciones de público.



Cruzada musical en streaming lleva ritmos de Cuba a los hogares



Cientos de cuentas en redes sociales, plataformas digitales, televisión y radio, se conectan para llevar la música cubana desde las casas de sus creadores a los hogares de su público en la isla. Los conciertos online ofrecidos por intérpretes de la nación caribeña para apoyar las medidas del gobierno ante la propagación de la COVID-19, destacan en la programación de los canales de televisión nacional, emisoras radiales y escenarios virtuales. Estos espacios, que ya han contado con la actuación de Eduardo Sosa y Marta Campos, proseguirán este jueves y el viernes con Diego Gutiérrez y Omara Portuondo y Ethiel Failde. En adición a estas iniciativas, las plataformas digitales del Ministerio de Cultura se enlazarán entre La Habana y Santiago de Cuba para llevar el mensaje de aliento del Septeto Santiaguero, músicos de La Trovita, entre otros. Ante la propagación de la COVID-19, centros culturales, museos, teatros, cines, galerías, entre otros espacios, han puesto en pausa sus ofertas, en consonancia con las medidas preventivas relacionadas con evitar las aglomeraciones y reducir el contacto físico.



Muere Orestes Macías, adiós a un grande de la música cubana



La muerte del cantante Orestes Macías, quien contaba con 85 años de edad, deja un gran vacío en la historia de la música cubana, señaló el periódico Granma al destacar la fructífera vida de este artista, nacido en Bejucal y patrimonio de todo su pueblo. Al cabo de los años su voz sería uno de los sellos identitarios de la popular agrupación Conjunto Rubavana, junto a la de Raúl Planas. Fue en el Conjunto Casino donde alcanza el estrellato de una época de grandes boleristas, con quienes cantó en múltiples ocasiones. Como bolerista es recordado por su versión de la obra Vanidad, de Alberto Molmagran; Ojos y Labios, de Carlos Gómez; Tuve un amor, de Joaquín Mendive, e igualmente por su versión de Boda Negra, de la autoría del sacerdote venezolano Carlos Borges. Si algo le caracterizó fue su modestia y humor criollo. Ese carisma le proporcionó junto a su voz defender por años al bolero, entre tantos géneros que se imponían en su época como la guaracha y el son, hechos igualmente con maestría por el Conjunto Rumbavana, los que también interpretó como corista de la inolvidable agrupación. Sus últimos años los compartió con sus colegas de los Tradicionales de los 50, un «todos estrellas» donde le siguió dando glorias a la música cubana.



Artex: locomotora de la cultura cubana



El próximo 1º de abril culmina la campaña de celebraciones por su aniversario número 30 de la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias ARTEX S.A., cuyo propósito fundamental es promover la música, la literatura, las artes plásticas, la cultura gastronómica, la cubanía, la calidad y la variedad artística a través de Centros Culturales como: En Guayabera, La Herradura, El Sauce y El Salón Rosado “Benny Moré” de la Tropical. Por ahora no se podrá realizar una gran feria con música en vivo y actividades infantiles en los más de 87 Centros Culturales de todo el país donde estarían presentes las tiendas de discos, de libros, los productos de Arte en casa y una mirada artística a la gastronomía vista desde una nueva dimensión que va más allá del acto de comer y se encamina a provocar los sentidos a partir de nuevas sensaciones. Igualmente, quedaron suspendidas las presentaciones del maestro Adalberto Álvarez en el Salón Rosado de la Tropical, donde cada viernes el público bailador disfruta con el proyecto del Caballero del Son al Casino en un centro cultural renovado, con buen servicio gastronómico y una programación cultural de calidad. Por el momento no se pueden realizar varias giras nacionales y conciertos de músicos y agrupaciones que arriban a aniversarios cerrados, así como Bamboleo, Mónika Mesa, Tania Pantoja, Juan Guillermo Jg, Patricio Amaro y Pachito Alonso. No obstante, dentro de la diversidad de ARTEX prevalece la voluntad de sus trabajadores por obtener la mayor cantidad de ingresos posibles que, al final, contribuirán al sostenimiento de la enseñanza artística en Cuba y al fomento de grandes inversiones desarrolladas por el Ministerio de Cultura.



En víspera del Día Mundial del Teatro



El Día Mundial del Teatro fue instituido en el año 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, con el fin de promover esta manifestación de las artes escénicas y lo que esta significa para el desarrollo de la cultura universal. Desde la instauración de esta celebración, en Cuba se realizan múltiples eventos, puestas en escena, festejos y otros encuentros organizados. A pesar de los contratiempos derivados de la repercusión internacional de la pandemia de la COVID-19, debido a la cual en nuestro país han sido suspendidas las actividades culturales que generen la concentración de público, los teatristas cubanos celebrarán su día, este 27 de marzo, desde las trincheras individuales de la creación, la mayoría de ellos desde sus respectivas viviendas. Esta festividad fue concebida como llamada de atención para que gobiernos, políticos e instituciones vean el valor de las artes escénicas para la sociedad y para el crecimiento económico. Entre los acontecimientos más importantes para encomiar esta fecha, se encuentra el mensaje internacional difundido ese día a todo el orbe por una personalidad relevante, quien a solicitud del ITI, da a conocer sus criterios sobre la cultura y el teatro, en tanto felicita a los creadores por su labor en este sector tan enraizado en el gusto popular. Este año, el compromiso de redactar estas palabras recayó en el reconocido dramaturgo Shahid Nadeem, de Pakistán.



Elton John, Billie Eilish y Alicia Keys harán una gala benéfica por el Covid-19



El músico Elton John presentará este domingo un concierto emitido por televisión que tratará de recaudar dinero para organizaciones benéficas y que contará con Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey y otros artistas que actuarán desde sus casas por la crisis del coronavirus. Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong y Tim McGraw completan el primer listado de músicos confirmados en una gala que se emitirá el mismo día que se iban a entregar los primeros premios de la temporada, los cancelados iHeartRadio Music Awards. Todos los artistas que participen lo harán desde sus hogares y se grabarán con su propio equipo para seguir las recomendaciones de distanciamiento social impuestas por las autoridades con el fin frenar los contagios del COVID-19. Asimismo, la Academia de la Grabación, la institución que cada año organiza los Grammy, anunció la creación de un fondo de ayuda para paliar los efectos que la crisis global del coronavirus está teniendo en la industria musical y, especialmente, en las actuaciones en vivo, desde trabajadores en conciertos en hoteles y bares a grandes festivales musicales.



Buena Fe estrena canción como homenaje a Juan Padrón



Disímiles han sido las muestras de respeto, cariño y dolor ante la pérdida física del creador de Elpidio Valdés y otros animados entrañables cubanos, el realizador Juan Padrón. Una de esas manifestaciones de reverencia ante el también creador de los vampiros amantes del Vampisol, la encarnó el dúo Buena Fe. «Ha muerto Juan Padrón, el hombre que acompañó con su fantasía la vida de varias generaciones de cubanos. Nuestro homenaje. "Y Usted, coronel Valdés, si la confronta no pasa, lado izquierdo de mi pecho: sepa que ahí tiene su casa”»; añadieron los músicos en su página oficial de Facebook. Al igual que Buena Fe, las expresiones de afecto al inmortal Juan Padrón por parte de intelectuales, artistas y dirigentes de la Isla, se han hecho notar en estos días. Padrón, de 73 años fue el creador, además, de las series de animados humorísticos Filminutos y Quinoscopio; este último en colaboración con el argentino Joaquín Lavado «Quino». Vampiros en La Habana es un clásico del género en Cuba. Su obra ha recibido numerosos premios, incluidos varios Corales. El pasado 24 de marzo partió físicamente el pillo manigüero por excelencia, Juan Padrón. Elpidio Valdés es su personaje insignia, perteneciente a un universo que tomó la animación como bandera para narrar historias de muchas Cubas.



Los Premios Tony, los "Óscar del teatro", quedan pospuestos por la COVID-19



Los Premios Tony, considerados los galardones más distinguidos de la industria del teatro, no se celebrarán el próximo 7 de junio, como estaba previsto, y han quedado pospuestos de manera indefinida debido a la pandemia del coronavirus, informó la organización en un comunicado. "Anunciaremos nuevas fechas y más información una vez que Broadway abra de nuevo", añade la nota. La que iba a ser la 74 edición de los Premios Tony es otra víctima más de la pandemia del coronavirus, que ha forzado al aplazamiento o la cancelación de una larga lista de eventos culturales en EE.UU. También ha frenado la actividad de importantes instituciones culturales como el Museo Metropolitano de Nueva York, y ha llevado al cierre temporal de Broadway, considerada la meca del teatro de EE.UU. Los Tony no son los únicos premios del teatro que han quedado pospuestos, ya que los Olivier, galardones que se entregan en el Reino Unido y que iban a entregarse el próximo 5 de abril, también han tenido que ser aplazados.



